Минтранс Подмосковья: расписание поездов Ленинградского направления изменится в августе
Минтранс Подмосковья информирует, что на фоне проведения ремонтных и профилактических работ для обслуживания железнодорожной инфраструктуры 1 и 6 августа скорректируют расписание пригородных поездов Ленинградского направления.
Пригородные поезда на маршрутах Москва - Тверь, Москва - Конаково, Москва - Клин, Москва - Подсолнечная и Тверь - Бологое будут следовать по измененному графику. При этом, часть поездов отменят, а некоторые электрички будут следовать без остановок.
Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».
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