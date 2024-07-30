Минтранс Подмосковья: расписание поездов Ленинградского направления изменится в августе

Читайте нас в:

Пригородные поезда на маршрутах Москва - Тверь, Москва - Конаково, Москва - Клин, Москва - Подсолнечная и Тверь - Бологое будут следовать по измененному графику. При этом, часть поездов отменят, а некоторые электрички будут следовать без остановок.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».