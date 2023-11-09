Минтранс Подмосковья: расписание поездов Ленинградского направления частично изменится с 12 по 28 ноября
Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 12 по 28 ноября. В региональном Минтрансе заявили, что корректировки вызваны работами по модернизации ж/д инфраструктуры на участках Подсолнечная — Клин и Дорошиха — Лихославль.
Пригородные поезда на участках Москва - Тверь, Москва - Конаково и Лихославль - Тверь будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят. Интервалы движения электричек также увеличат.
Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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