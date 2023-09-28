Минтранс Подмосковья: расписание некоторых пригородных поездов изменится с 4 октября

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В региональном Минтрансе заявили, что технологическое окно назначено с 03:20 4 октября до 03:20 10 декабря. У некоторых поездов МЦД-4 изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Помимо этого, из расписания выведут ряд экспрессов, курсирующих между Железнодорожной и Нижегородской станциями.

Ознакомиться с новым расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в церемонии запуска МЦД-4. Это самый протяженный из московских центральных диаметров - 86 километров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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