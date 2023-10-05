Минтранс Подмосковья: расписание некоторых пригородных поездов изменится до 29 октября

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Помимо этого, часть поездов на участке Белорусский вокзал - Одинцово отменят, на этом фоне интервалы движения других электричек увеличат до 30-40 минут. Часть транспорта проследует без остановок.

Некоторые поезда также отменят на участке Савеловский вокзал - Лобня. Ознакомиться с расписанием движения транспорта можно на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Расписание пригородных поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 7 по 29 октября. В этот период на участке Кунцево - Фили с 11:00 до 15:00 будут закрыты первый и четвертый главные пути из Москвы.