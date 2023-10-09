Минтранс Подмосковья: расписание некоторых электричек Курского направления и МЦД-2 изменится с 11 октября

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Второй главный путь на участке Тарусская - Серпухов закроют на указанный период. При этом, поезда будут курсировать по соседнему пути в реверсивном движении.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. Ознакомиться с изменениями в расписании поездов можно на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Например, всего до конца года в регионе установят 314 новых остановочных павильона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».