Минтранс Подмосковья: расписание некоторых электричек изменится с 6 по 12 октября
Минтранс Московской области предупреждает об изменении расписания некоторых пригородных поездов с 6 по 12 октября. Корректировки вызваны проведением работ по модернизации ж/д инфраструктуры на участке Елизаровка — Вышний Волочек.
Электрички на участке Москва - Тверь и Москва - Конаково будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят.
Вместо отмененных поездов на участке Калашниково - Лихославль до 12 октября будут ходить компенсационные автобусы. Пассажиров попросили заранее планировать поездки и уточнять расписание на сайте МТППК.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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