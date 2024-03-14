14 марта 2024, 12:50

Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления временно изменится в марте

МТППК
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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится до конца марта. Корректировки вызваны строительством автомобильного путепровода в районе станции Быково. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково 16, 17, 30, 31 марта будут отменены: в сторону Москвы со станции Зеленоград-Крюково с 22:12 до окончания движения, а из Москвы в сторону Зеленограда- Крюково с 21:15 до 23:00.

При этом, движение электричек до Ленинградского вокзала будет сохранено.

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Поезда
14 марта 2024, 13:17
Блинами угостят на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента
Медиасток.рф
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Жителей Подмосковья угостят блинами у избирательных участков, которые уже завтра начнут принимать желающих проголосовать на выборах президента России. Масленичные лакомства будут раздавать во всех городах региона.

Около 36 тысяч человек будут работать на выборах в Московской области в течение трех дней голосования. Рядом с избирательными участками развернутся масленичные гуляния с блинами и проводами зимы.

Около 844 тысяч избирателей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Свыше 3,9 тысячи избирательных участков будут работать в Подмосковье на предстоящих выборах президента. Один из них в здании культурного центра «Костино» в Королеве посетил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 12:58
Свыше 90 детей приняли участие в музыкальном фестивале в Можайске
Министерство образования МО
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Детско-юношеский музыкальный фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел в Можайске. В нем приняли участие более 90 человек в возрасте от семи до 18 лет из Московской и Смоленской областей.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, организатором фестиваля стал педагог дополнительного образования, руководитель музыкальной студии «Крылья» Вячеслав Мироненков. Конкурс прошел в очном и заочном форматах.

В состав жюри вошли заслуженный работник культуры России Виктор Трофимов, начальник военного учреждения культуры и искусства Елена Речиц и другие эксперты.

Участники соревновались в игре на фортепиано, струнных инструментах, синтезаторе, вокале и других номинациях.

В завершении фестиваля прошел гала-концерт, где объявили результаты и наградили победителей.

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Дети Музыка конкурсы
14 марта 2024, 12:51
Спасатели провели пожарные учения в Доме правительства Московской области
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники Мособлпожспаса провели пожарно-тактические занятия в Доме правительства Московской области. Начальник ПСЧ-310 Сергей Корчагин сообщил, что цель тренировки — это отработка действий при эвакуации людей в случае возникновения пожара.

По сценарию учений возгорание произошло в конференц-зале на четвертом этаже. Сработала система оповещения, после чего персонал доложил о случившемся экстренным службам и эвакуировал людей.

«Оперативно прибыв к месту условного происшествия, огнеборцы создали звено газодымозащитной службы, после чего провели разведку очага возгорания и поиск условных пострадавших», - пояснил Корчагин.

Работники Мособлпожспаса локализовали условный пожар и полностью потушили его. Отмечается, что цели и задачи были достигнуты в полном объеме.

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Спасатели Пожары
14 марта 2024, 12:50
Самых активных участников проекта «Суперлига Подмосковья» наградили по итогам 2023 года
пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Церемония награждения победителей проекта «Суперлига Подмосковья» по итогам 2023 года прошла в Мытищах. Наиболее активными участниками стал 31 житель региона, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями сезона 2023 года «Суперлиги Подмосковья» стали участники, сделавшие наибольший вклад в глобальную цель - достижение рубежа в десять миллионов километров в формате индивидуальных тренировок и участия в стартах проекта.

Всего в 2023 году по проекту провели 22 мероприятия в 12 городских округах Подмосковья. Это забеги, велозаезды, заплывы на открытой воде.

На данный момент активными участниками спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» уже стали около 17 тысяч человек.

Награждение прошло по таким номинациям, как: «Лига Многоборья», «Гран-При» и «Самолет.Пробег».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Суперлига

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