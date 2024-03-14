Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления временно изменится в марте

Электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково - Ипподром - Зеленоград-Крюково 16, 17, 30, 31 марта будут отменены: в сторону Москвы со станции Зеленоград-Крюково с 22:12 до окончания движения, а из Москвы в сторону Зеленограда- Крюково с 21:15 до 23:00.

При этом, движение электричек до Ленинградского вокзала будет сохранено.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».