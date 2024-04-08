Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления изменится в апреле

Вице-губернатор Московской области и министр энергетики Евгений Хромушин посетил котельную в Климовске, где встретился с местными жителями. Он проинформировал о планах на летний период по улучшению системы бесперебойного теплоснабжения в Подольске, придав особое значение микрорайону.

Хромушин подчеркнул, что на сегодняшний день все решения о переводе котельной в ведение администрации городского округа приняты.

«Мы считаем, что все мероприятия, которые проведем в межотопительный сезон, позволят нам спокойно встретить зиму», - добавил Хромушин.

После инцидента на котельной в январе 2024 года был проведен комплекс работ, включая обслуживание котлов и насосного оборудования, а также проверка запорной арматуры. Благодаря этим мерам сейчас обеспечивается поставка тепла в многоквартирные дома, социальные учреждения и промышленные зоны.

Одна из жительниц микрорайона Климовск Клара Шишова выразила благодарность руководству области, администрации округа и сотрудникам теплоснабжающего предприятия за их внимание и заботу, проявленные как в январе, так и в настоящее время.

По завершении текущего отопительного сезона, в конце апреля, начнутся крупные работы в рамках государственной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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