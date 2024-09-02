02 сентября 2024, 10:25

Минтранс Подмосковья: расписание электричек 4-х направлений изменится в сентябре

"Московская Железная дорога"
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Со 2 сентября изменится расписание ряда пригородных поездов Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессы. Корректировки вызваны работами по развитию инфраструктуры на станциях Царицыно, Можайск, Талдом — Каналстрой и Москва-Бутырская — Бескудниково.

На станции Царицыно, где строится подземный переход, со 2 по 3 и с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:50 назначат технологические окна. На станции Можайск со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30 пройдут работы по модернизации энергообеспечения, что также повлияет на расписание.

На перегоне Талдом - Каналстрой в сентябре с 09:40 до 14:00 будут развивать объекты энергообеспечения, из-за чего ряд поездов проследует по укороченным маршрутам. Помимо этого, до 27 числа с 23:40 до 05:30 на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково будут поочередно закрываться главные пути из-за монтажа металлоконструкций конкорса.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
02 сентября 2024, 09:47
Фестиваль хмеля прошел в Орехово-Зуевском округе
Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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В деревне Степановка прошел фестиваль «Гуслицкий хмель». Гости узнали о выращивании хмеля, поучаствовали в мастер-классах и освоили техники народного творчества.

Праздник прошел на территории краеведческого музея, в котором собрана история Гуслицкого края. Жители и гости Орехово-Зуевского округа смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников и набойке рисунка по ткани, народных играх, а пары могли поучаствовать в реконструкции свадебного обряда.

Также прошла выставка-ярмарка мастеров Подмосковья. Для участников фестиваля провели дегустацию фермерских сыров и колбас, хмеля, кваса и медовухи.

«Фестиваль тематический, он посвящен хмелю. Хмель - это традиционная культура, которая исконно выращивалась здесь - в Гуслице. Ее использовали как консервант, ее использовали во всех продуктах питания, то есть это неотъемлемая часть как сейчас у нас соль, сахар. Поэтому чтобы культура не уходила в историю, не потерялась, пришла в голову мысль провести этот фестиваль. Сначала он был камерный, маленький, и вот с каждым годом набирает обороты», - рассказала директор Ликино-Дулевского краеведческого музея Елена Козлова.

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Фестивали Орехово-Зуево
01 сентября 2024, 22:12
Дзюдоистка из Домодедова Эвелина Босиек стала 3-ей на первенстве мира
Unsplash
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Воспитанница школы олимпийского резерва «Олимп» в Домодедове Эвелина Босиек успешно выступила на первенстве мира по дзюдо среди кадетов, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В турнире, который стал главным стартом планеты для дзюдоистов до 18 лет, приняла участие сборная России, состоящая из 20 спортсменов.

В полуфинальном поединке Эвелина встретилась с Манон Агати-Алуаш из Франции и уступила сопернице. В борьбе за бронзу Босиек одержала победу над Цендбазар Машбат из Монголии.

«В полуфинале попалась на „детский“ прием: не доработала в партере. Обязательно проведем работу над ошибками с тренером», - отметила спортсменка.

Эта победа стала важным шагом в карьере юной спортсменки и гордостью для ее тренеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово
01 сентября 2024, 19:27
День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Дмитровского округа
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В Дмитровском городском округе состоялась областная акция «День открытых дверей», собравшая более восьми тысяч гостей. В рамках программы посетители смогли насладиться разнообразными мастер-классами, открытыми занятиями по вокалу, танцам и игре на музыкальных инструментах.

Взрослые и дети имели возможность ознакомиться с работой кружков и творческих объединений, посетить пробные занятия и поучаствовать в мастер-классах. Также были организованы концерты-презентации творческих коллективов, где участники могли познакомиться с преподавателями и записаться в интересующие их кружки.

Дмитровская центральная библиотека предложила читателям увлекательные мероприятия на любой вкус, включая киберстроение, чайную церемонию, шахматный турнир и мастер-класс по флористике.

Центральный Дворец культуры «Созвездие» также не остался в стороне: здесь прошли выступления творческих коллективов, презентации клубных формирований и множество творческих мастер-классов. В завершение мероприятия родители могли задать вопросы о работе коллективов и записать детей на занятия.

В ЦКР «Подосинковский» гостей ждала программа под культурным кодом «Творчество Виктора Михайловича Васнецова». Творческие коллективы продемонстрировали достижения своих участников в артистическом, хореографическом и вокальном направлениях, а также провели мастер-классы по прикладному творчеству.

В общей сложности в акции приняли участие 51 культурно-досуговое учреждение округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров
01 сентября 2024, 19:06
Более 30 детей приняли участие в рыболовном турнире в Подольске
Медиасток.рф
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В минувшие выходные в Климовске состоялся детский рыболовный турнир "Плотвица 2024", посвященный Году семьи и Дню знаний. Мероприятие собрало не только заранее зарегистрированных 16 юных участников, но и 18 новых рыбаков, которые присоединились к соревнованиям прямо на берегу.

Организаторы турнира, представители Климовского рыболовного клуба, быстро адаптировались к увеличившемуся числу участников и изменили правила, чтобы дать возможность всем желающим поучаствовать. В итоге на старт вышли 34 ребенка, которые вместе поймали 84 рыбы, среди которых уклейки, плотвицы, окуни и подлещики.

В младшей группе победителем стал пятилетний Кирилл Жаворонков, поймавший 11 рыб. Второе место заняла четырехлетняя Таисия Франтенкова с пятью пойманными рыбами. Третье место не присуждалось, так как остальные участники младшей группы не смогли поймать ни одной рыбы.

В средней группе первое место заняла Настя Головачева с впечатляющим результатом - 31 рыба. На втором месте оказалась Саша Митрошина с 18 пойманными рыбами, а третье место досталось Степану Радюхину с результатом семь рыб.

В старшей группе сразу три участника поймали по три рыбы. В этом случае места были определены жребием: первое место занял Максим Обухов, второе - Саша Кузькин, а третье - Кирилл Новиков.

Судили турнир активист клуба Вячеслав Некрасов и чемпион Московской области по ловле на поплавочную удочку Данила Борисов. Победителей и призеров наградили кубками и медалями от спорткомитета администрации округа Подольск, а также подарками от спонсоров. Все участники получили исторические поплавки из гусиного пера, которые использовали их деды и прадеды.

Следующий фестиваль Климовского рыболовного клуба запланирован на конец сентября и будет посвящен турниру взрослых спиннингистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В минувшие выходные в Климовске состоялся детский рыболовный турнир \"Плотвица 2024\", посвященный Году семьи и Дню знаний. Мероприятие собрало не только заранее зарегистрированных 16 юных участников, но и 18 новых рыбаков, которые присоединились к соревнованиям прямо на берегу.

Подольск Дети Рыбалка

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