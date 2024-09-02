Минтранс Подмосковья: расписание электричек 4-х направлений изменится в сентябре

На станции Царицыно, где строится подземный переход, со 2 по 3 и с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:50 назначат технологические окна. На станции Можайск со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30 пройдут работы по модернизации энергообеспечения, что также повлияет на расписание.

На перегоне Талдом - Каналстрой в сентябре с 09:40 до 14:00 будут развивать объекты энергообеспечения, из-за чего ряд поездов проследует по укороченным маршрутам. Помимо этого, до 27 числа с 23:40 до 05:30 на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково будут поочередно закрываться главные пути из-за монтажа металлоконструкций конкорса.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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