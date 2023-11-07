Минтранс Подмосковья: расписание части пригородных поездов изменится с 10 по 12 ноября

В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 ноября закроют путь из Москвы на участке Щербинка - Подольск. В этот период поезда будут следовать на закрытом участке по пути на Москву. После 22:00 часть электричек выведут из расписания. Отмечается, что движение транспорта из дальнего пригорода в это время будет сохранено.

На Рижском направлении после 22:00 часть поездов выведут из расписания, а интервалы движения увеличат до 30 минут.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут. Ознакомиться с расписанием поездов можно на официальном сайте ЦППК или в мобильном приложении.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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