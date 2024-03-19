Минтранс Подмосковья проведет вебинары по подаче заявок на сайте госуслуг

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Как рассказали в ведомстве, сотрудники разъяснят слушателям лекций порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта.

Цикл вебинаров состоит из 11 уроков, каждый сможет себе выбрать наиболее интересный и полезный.

Специалисты Минтранса расскажут, как получить разрешение на работу таксистом, как получить земельный участок в безвозмездное пользование для строительства автодорог и объектов транспортной инфраструктуры и много другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».