Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 27 сентября

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Представители Минтранса Подмосковья ответят на вопросы жителей на вебинарах 27 сентября. Они расскажут о порядке подачи заявок на портале госуслуг , требованиях к документам и других аспектах.

Чтобы присоединиться к вебинарам, необходимо предварительно зарегистрироваться. В 09:00 начнется обсуждение согласования размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения, в 10:00 - согласование проектов и схем организации дорожного движения.

В 11:00 представители Минтранса расскажут о получении разрешения на осуществление деятельности такси, а в 12:00 - о реестре действующих пропусков , предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузовиков.

Вебинар по согласованию схем транспортного обслуживания начнется в 13:00. В 14:00 жителям Подмосковья расскажут о правилах переоформления свидетельств об осуществлении перевозок, в 14:30 - о предоставлении земли под строительство дорог.

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» обсудят в 15:00, а выдачу разрешений на выполнение авиационных работ - в 16:00.

В 17:00 пройдет обсуждение выдачи согласия на строительство в границах полосы отвода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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