22 июля 2024, 18:21

Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 24 июля

Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты Минтранса Московской области 24 июля проведут вебинары по дорогам и транспорту. Слушателей научат подавать заявления на региональном сайте госуслуг правильно, а также расскажут, в каких случаях заявителю могут отказать в предоставлении той или иной услуги.

Участники могут выбрать любую полезную лекцию, предварительно зарегистрировавшись на региональном сайте госуслуг.

Специалисты рассмотрят множество важных тем – от порядка согласования планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения; выдачи разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси до порядка предоставления земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области.

Всего заявителям предложат 14 вебинаров, которые пройдут с 9:00 до 18:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги Работа Такси Госуслуги
22 июля 2024, 18:23
Школу для 1,1 тысячи учеников построят в подмосковном ЖК «Одинград» в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Строительство школы для 1,1 тысячи ребят продолжается в подмосковном ЖК «Одинград». Образовательное учреждение возводят в квартале «Семейный» рядом с корпусами № 4, № 5 и № 6. Об этом сообщили в строительном надзоре Московской области.

На данный момент готовность объекта оценивается в 15%. На объекте уже выполнили котлован и фундамент. В настоящее время продолжаются работы по устройству конструкций надземной части здания.

Согласно проекту, общая площадь трехэтажного здания школы составляет около 14 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении оборудуют учебные классы для начальной, средней и старшей школ. Также предусмотрены актовый зал, медицинский и пищевой блоки, обеденный зал и мастерские. Объект возведут с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят - там появятся площадки для игр и отдыха. Завершить все работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы
22 июля 2024, 18:20
Борцы из Истры завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России
Читайте нас в: Google Новости
Призовые места заняли спортсмены из Истры на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. Теперь победители смогут выйти на международный уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о достижениях спортивного центра в округе Молодежный.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Полторы тысячи спортсменов сражались на соревнованиях за звания лучших. Два борца из Истры завоевали золото и еще один забрал бронзу. Они получили не только медали, но и возможность показать свои силы на чемпионате мира по грэпплингу в Казахстане, который пройдет в октябре. Тренируются спортсмены в залах в селе Павловская Слобода и в деревне Рождествено.

Спортсмены Истра
22 июля 2024, 18:01
Школьники из Красногорска стали призерами международного конкурса соцпроектов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В 2023-2024 учебном году Общероссийская общественная организация «Общее дело» провела ежегодный Международный конкурс социальных проектов в сфере здорового образа жизни «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество». В конкурсе участвовали свыше 700 команд из 49 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Республики Беларусь и Армению.

Московскую область представили 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из СОШ «Мозаика» в красногорском селе Путилково получила приз в спецноминации «Наставник». Кроме того, две команды получили приглашения на Всероссийский слет добровольцев «Исходный код».

За время конкурса подростки провели свыше семи тысяч профилактических мероприятий для своих сверстников и младших школьников. Это были интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов, разработка настольных игр, викторины, марафоны здоровья и многое другое. Всего мероприятия охватили около 130 тысяч человек.

Конкурс продолжится в этом году. Участникам предстоит сформировать критическое мышление у молодежи по отношению к негативным привычкам, таким как употребление табака, алкоголя и наркотиков, и развивают полезные навыки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Школьники конкурсы
22 июля 2024, 17:57
Подмосковные предприниматели примут участие в Кантонской ярмарке в октябре
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса региона принять участие в осенней сессии Кантонской ярмарки. Торговая выставка импортных и экспортных товаров пройдет в Гуанчжоу с 31 октября по 4 ноября.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, на ярмарке будут представлены одежда, обувь, сумки, текстиль, офисные принадлежности, спортивные товары, медицинские препараты, продукты питания, косметика, игрушки, товары для детей и животных.

В ведомстве добавили, что Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров проходит два раза в год - весной и осенью. Проводится с 1957 года в провинции Гуандун, городе Гуанчжоу.

Подать заявку на участие можно до 31 августа на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Ярмарки

Новости по теме