Минтранс Подмосковья проведет вебинары по дорогам и транспорту 19 июня
Минтранс Московской области проведет серию вебинаров об услугах в сфере дорог и транспорта 19 июня. Представители ведомства разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам.
Среди тем вебинаров - согласование размещения инженерных коммуникаций , согласование проектов и схем организации дорожного движения , разрешение на работу такси , внесение в реестр пропусков, дающих право на въезд и передвижения грузового транспорта по МКАД и другие.
В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.
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