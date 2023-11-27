Минтранс Подмосковья проведет вебинары об услугах в сфере дорог и транспорта 29 ноября

Чтобы подключиться к трансляциям, необходимо предварительно зарегистрироваться. Среди тем вебинаров - согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций, согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на осуществление деятельности такси, внесение в реестр пропусков , предоставляющих право на въезд и передвижение грузовиков по МКАД, обслуживание транспортных карт «Стрелка» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».