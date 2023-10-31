Минтранс Подмосковья проведет вебинары об услугах в сфере дорог и транспорта 1 ноября

Чтобы присоединиться к трансляциям, необходимо предварительно зарегистрироваться. В 09:00 начнется вебинар по согласованию размещения инженерных коммуникаций , в 10:00 слушателям расскажут о согласовании схем организации дорожного движения на дорогах общего пользования, а в 11:00 пройдет вебинар о получении разрешения на деятельность такси.

Внесение в реестр пропусков для передвижения грузовиков по МКАД обсудят в 12:00, в 13:00 начнется конференция о согласовании схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основе транспортного моделирования.

Слушатели узнают, как переоформить свидетельства на осуществление регулярных перевозок в 14:00. В 14:30 начнется трансляция о предоставлении земли под строительство дорог , а в 15:00 - обслуживание транспортных карт.

В 16:00 состоится обсуждение выдачи разрешений на авиационные работы , в 16:30 - предоставления земли для строительства автодорог , а в 17:00 - выдачи согласие на реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы.

В Подмосковье продолжается строительство Северного обхода Лобни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что это масштабный проект , который в конечном счете позволит вызволить город из плена пробок.

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