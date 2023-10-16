Минтранс Подмосковья проведет вебинары об услугах в сфере дорог 18 сентября

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Чтобы принять участие в вебинарах, необходимо предварительно зарегистрироваться. В 09:00 начнется обсуждение согласования размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог, а в 10:00 пройдет вебинар по согласованию схем организации дорожного движения.

В 11:00 участникам расскажут о получении разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа такси, а в 12:00 представители Минтранса объяснят порядок внесения в Реестр пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового транспорта.

С 13:00 пройдет обсуждение согласования схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования.

Переоформление свидетельств на осуществление регулярных перевозок обсудят в 14:00, а предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства дорог - в 14:30.

В 15:00 пройдет вебинар по обслуживанию транспортных карт «Стрелка» , в 16:00 - по выдаче разрешений на проведение авиационных работ , а в 16:30 - по предоставлению земли для строительства автодорог.

В 17:00 пройдет вебинар по согласованию строительства участков в границах полосы отвода.

Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около десяти лет назад. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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