06 августа 2024, 15:05

Минтранс Подмосковья проведет вебинары 7 августа

МТДИ МО
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Минтранс Подмосковья проведет серию бесплатных вебинаров по дорогам и транспорту 7 августа. Все желающие смогут узнать, как подавать заявления на региональном сайте госуслуг правильно.

В ведомстве добавили, что также слушателям расскажут о нюансах согласования инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения; как получить на работу в такси; как получить земельные участки в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области и многое другое.

Вебинары традиционно пройдут с 9:00 до 18:00, а выбрать интересующий - можно на сайте uslugi.mosreg.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Интернет Дороги Такси
06 августа 2024, 15:37
Дорогу на Утренней улице в деревне Раздоры отремонтируют в 2025 году
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Утреннюю улицу в деревне Раздоры Одинцовского округа капитально отремонтируют. Работы начнутся в августе 2025 года.

Специалисты уже спроектировали план работ, которые проведут в Раздорах. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева объявила конкурс на выполнение работ, связанных с инженерными изысканиями и подготовкой документов к строительству дороги.

Капремонт Утренней улицы проведут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансировать проект будут из регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Ремонтные работы
06 августа 2024, 15:30
День здоровья пройдет в Лобне 9 августа
Unsplash
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«Летний День здоровья» организуют для жителей микрорайона Восточный городского округа Лобня 9 августа. Осмотр пациентов проведут терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог.

В рамках акции «Летний День здоровья» жители микрорайона Восточный в Лобне пройдут медицинское обследование и сдадут анализы. Врачи оценят состояние здоровья пациентов, а случае необходимости поставят на диспансерный учет к профильному специалисту.

Прием проведут терапевт, кардиолог, невролог и эндокринолог. Лобненцы смогут задать все интересующие вопросы, а также сдать общий и биохимический анализ крови и электрокардиограмму.

Акция здоровья пройдет 9 августа с 09:00 до 15:00 по адресу: улица Комиссара Агапова, дом № 9. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховое свидетельство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Лобня
06 августа 2024, 15:27
Пассажиры совершили более 350 поездок на 44 сезонных автобусах Подмосковья
Пресс-служба Мострансавто
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С начала апреля в Московской области курсируют сезонные автобусы «Мострансавто». С их помощью дачники могут легко добраться до СНТ. Так, в этом сезоне пассажиры совершили более 350 тысяч поездок на 44 сезонных маршрутах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В прошлый дачный сезон пассажиры совершили почти 700 тысяч поездок. В этом году самыми популярными маршрутами стали № 10 в Раменском, № 51 в Орехово-Зуеве и № 30 в Электрогорске.

Оплатить проезд на сезонных автобусах можно транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также банковскими и социальными картами. В ведомстве подчеркнули, что сезонные маршруты работают в 23 городских округах Московской области.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Автобусы
06 августа 2024, 15:26
Более 150 патриотических мероприятий проведут в Химках до конца лета
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» запустили в округе этим летом. В последний месяц лета в рамках этой инициативы пройдут свыше 150 мероприятий.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева рассказала, что с начала июля в Химках прошло уже более 70 встреч и патриотических акций.

«На этих мероприятиях мы не только рассказываем о важных событиях прошлого, но и показываем, насколько они актуальны для современного общества», - отметила она.

Напомним, в Химках особое внимание уделяют сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Так, по инициативе главы округа Дмитрия Волошина создан и успешно работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». На сайте доступны военная литература, рассказы ветеранов, записанные из первых уст, а также истории экспонатов городских музеев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм

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