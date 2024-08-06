Минтранс Подмосковья проведет вебинары 7 августа

В ведомстве добавили, что также слушателям расскажут о нюансах согласования инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения; как получить на работу в такси; как получить земельные участки в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области и многое другое.

Вебинары традиционно пройдут с 9:00 до 18:00, а выбрать интересующий - можно на сайте uslugi.mosreg.ru.

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