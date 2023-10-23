Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по дорогам и транспорту 25 октября
Специалисты Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проведут серию вебинаров 25 октября. Их цель — помочь заявителям правильно оформить и подать документы на региональном портале госуслуг.
Вебинары будут проходить 25 октября в течение всего дня. Предварительная регистрация на первое мероприятие доступна по ссылке. В рамках проведения мероприятий обсудят обслуживание единых транспортных карт «Стрелка», выдачу разрешений на выполнение авиационных работ , предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и другие темы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.
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В рамках мероприятий участникам разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. С их полным списком можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.