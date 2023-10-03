Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров на дорожные темы 4 октября

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Желающим поучаствовать в вебинарах следует предварительно зарегистрироваться. Так, с 9:00 до 10:00 специалисты проведут вебинар о согласовании размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог , с 10:00 до 11:00 - о согласовании проектов и схем организации дорожного движения , с 11:00 до 12:00 - о разрешении по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Также специалисты расскажут о пропусках для поездок по МКАД грузовиков, согласовании схем обслуживания территорий, переоформление свидетельств и карт маршрутов для перевозки пассажиров и другие темы.

Вебинары будут проводить каждый час до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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