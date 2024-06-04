Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 5 июня

Как рассказали в ведомстве, на вебинарах жителям помогут правильно подать документы на «Госуслуги» в сфере транспорта и дорог. Спикеры расскажут о частых причинах отказа и объяснят правильный порядок подачи заявок.

Среди тем вебинаров - согласование размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода региональных дорог , разрешение на работу такси , обслуживание транспортных карт , предоставление земельных участков для строительства дорог и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно не доспустить роста жалоб на транспорт. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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