17 февраля 2025, 11:00

Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 февраля

Минтранс Подмосковья
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Специалисты Минтранса Московской области 19 февраля проведут цикл вебинаров по вопросам подачи документов на региональном портале госуслуг. Жителям разъяснят, как правильно составлять заявки.

Специалисты также назовут ключевые требования к документам и причины отказа в предоставлении услуг в сфере транспорта и дорог. Серия вебинаров будет состоять из 14 уроков.

Сотрудники ведомства объяснят тонкости согласования проектов и схем организации дорожного движения, получения разрешения легковым такси на перевозку пассажиров и багажа. Кроме того, они расскажут об обслуживании карт «Стрелка», предоставлении земли для строительства автодорог и многом другом.

Дороги
17 февраля 2025, 11:22
Встреча администрации с жителями прошла в поликлинике № 1 в Воскресенске
Unsplash
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Очередное мероприятие в выездном формате с участием заместителей главы городского округа и специалистов профильных структур прошло на базе поликлиники № 1 Воскресенской больницы. Сотрудники медучреждения после рабочего дня смогли задать интересующие их вопросы.

Одной из тем, обсуждавшихся на встрече, стал вопрос о том, что территория земельных участков, выделенных врачам, нуждается в проведении коммуникаций, освещения и благоустройстве дорог. Заместитель главы округа Егор Ермаков отметил, что необходимый пакет документов уже формируется, после чего проведут соответствующие работы.

Галина Матвеева работает в поликлинике с 1983 года. На встречу с представителями администрации пришла, чтобы решить давний вопрос. Кровля на крыше ее дома на улице Железнодорожной протекает. Женщина рассказала, что многократно обращалась с жалобами, но так никто и не пришел составить акт об ущербе. Старшей медсестре пообещали разобраться с ее проблемой.

Врач-невропатолог и мать двоих детей Светлана Белкина, проживающая в деревне Исаково, решила узнать о возможности организации школьного автобуса. «В настоящей момент возможность подачи школьного автобуса не предоставляется, потому что в соответствии с правилами дорожного движения нет возможности сделать разворотную полосу и высадить детишек в безопасности. Будем прорабатывать другой маршрут подъезда к школе», - ответила заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева.

Транспортное сообщение, дороги и благоустройство стали одними из основных тем встречи. Все обращения были зафиксированы в письменном виде и в обязательном порядке получат обратную связь. Вопрос по земельным участкам, предоставленным врачам на территории округа, помогают решать региональные власти.

Формат взаимодействия на рабочем месте экономит время сотрудников и делает общение с представителями власти более удобным. А главное - позволяет жителям быть услышанными и получить актуальную информацию по волнующим вопросам.

ЖКХ Поликлиники Воскресенск
17 февраля 2025, 09:56
Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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У мемориала погибшим в локальных войнах и конфликтах воскресенцам собрались ветераны боевых действий, родные погибших воинов, представители администрации, активисты и сторонники партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в рамках реализации партийного проекта «Историческая память».

Участники митинга почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. На церемонии прозвучали проникновенные и искренние слова о мужестве и отваге воинов, о целостности и преданности Родине.

Член «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Василий Дацюк отметил, что мужество и героизм бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочайшего уважения. «Одинаково велика боль тех, кто потерял близких товарищей, и тех, кто не дождался своих родных», - подчеркнул он.

День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается в России 15 февраля. Эта дата символизирует не только скорбь по погибшим, но и напоминает о героизме тех, кто в разные годы защищал интересы Отечества за его пределами.

Митинги Воскресенск
16 февраля 2025, 22:16
Туристический фестиваль «Тепло» прошел в Серпухове
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В парке имени Олега Степанова в Серпухове прошел масштабный туристический фестиваль «Тепло», который собрал тысячи жителей и гостей. Мероприятие предложило множество развлечений, включая увлекательные квесты, анимационные программы, мастер-классы и акции.

Для посетителей организовали зону фудкортов с горячим чаем и красочными фотозонами, а также яркое фаер-шоу.

Особое внимание на празднике уделили конкурсам, среди которых «Зима в Серпухове 2025», оригинальная шапка «Ух-шапка» и конкурс на самый длинный шарф. В этом году был установлен новый рекорд: шарф длиной 105 метров украсил весь парк.

Фестиваль «Тепло» получил высокую оценку не только у местных жителей, но и у профессионального жюри, заняв второе место в номинации «Развитие и продвижение территорий» на XVI Премии в области развития общественных связей. Это достижение стало общей победой для всех участников.

Серпухов Фестивали
16 февраля 2025, 21:55
Более 50 молодых педагогов пополнили штат школ в Серпухове в новом учебном году
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В этом учебном году в образовательные учреждения Серпухова пришли на работу 60 молодых специалистов. В округе реализуются различные меры поддержки для педагогов.

Им предоставляются региональные пособия в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются дважды - при поступлении на работу и по окончании второго года работы, а также ежемесячные выплаты.

Важно отметить, что выпускники школ округа, получив профессиональное образование, возвращаются на родину, чтобы воспитывать новое поколение серпуховичей. В прошлом году при поддержке депутатов окружного Совета были введены дополнительные муниципальные меры поддержки: ежегодное пособие в размере 80 тысяч рублей в течение первых трех лет, компенсация аренды жилья, служебное жилье и грант в размере 300 тысяч рублей для специалистов с высокими результатами работы.

Школы Молодежь Серпухов Учителя

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