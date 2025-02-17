Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 19 февраля

Очередное мероприятие в выездном формате с участием заместителей главы городского округа и специалистов профильных структур прошло на базе поликлиники № 1 Воскресенской больницы. Сотрудники медучреждения после рабочего дня смогли задать интересующие их вопросы.

Одной из тем, обсуждавшихся на встрече, стал вопрос о том, что территория земельных участков, выделенных врачам, нуждается в проведении коммуникаций, освещения и благоустройстве дорог. Заместитель главы округа Егор Ермаков отметил, что необходимый пакет документов уже формируется, после чего проведут соответствующие работы.

Галина Матвеева работает в поликлинике с 1983 года. На встречу с представителями администрации пришла, чтобы решить давний вопрос. Кровля на крыше ее дома на улице Железнодорожной протекает. Женщина рассказала, что многократно обращалась с жалобами, но так никто и не пришел составить акт об ущербе. Старшей медсестре пообещали разобраться с ее проблемой.

Врач-невропатолог и мать двоих детей Светлана Белкина, проживающая в деревне Исаково, решила узнать о возможности организации школьного автобуса. «В настоящей момент возможность подачи школьного автобуса не предоставляется, потому что в соответствии с правилами дорожного движения нет возможности сделать разворотную полосу и высадить детишек в безопасности. Будем прорабатывать другой маршрут подъезда к школе», - ответила заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева.

Транспортное сообщение, дороги и благоустройство стали одними из основных тем встречи. Все обращения были зафиксированы в письменном виде и в обязательном порядке получат обратную связь. Вопрос по земельным участкам, предоставленным врачам на территории округа, помогают решать региональные власти.

Формат взаимодействия на рабочем месте экономит время сотрудников и делает общение с представителями власти более удобным. А главное - позволяет жителям быть услышанными и получить актуальную информацию по волнующим вопросам.