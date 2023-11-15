Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 15 ноября

Наручные часы от губернатора вручили 6 активистам в Чехове за вклад в развитие города

Активистам и лидерам мнений из Чехова вручили памятные подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Награды передал временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Собакин.

Награды получили детские спортивные тренеры, активист МГЕР, заведующий домом культуры и депутат - шесть человек разных сфер деятельности, но с одной активной жизненной позицией.

«Вы смогли рассказать нашим жителям о проделанной работе: и администрации городского округа Чехов, и губернатора, и нашего президента. Достаточно большая и емкая работа. Благодаря вам, как рупору, мы смогли это все осветить. Вам огромное спасибо и благодарность от Андрея Юрьевича Воробьева», - сказал на встрече Михаил Собакин.

Один из тех, кто получил памятные наручные часы от губернатора, - Владимир Тернавский. Это действующий арбитр и тренер детской команды по следж-хоккею для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хоккеисты перемещаются по площадке на специальных санях. Опыт работы позволяет Владимиру по-особенному смотреть на городское пространство и помогать делать его доступным для всех, в том числе для инвалидов на колясках.

«Спасибо, что прислушиваются, что слышат нас. Это приятно. Я думаю, что наш город станет еще более комфортным не только для обычных людей, но и для людей с ОВЗ», - отметил тренер.

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