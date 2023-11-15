15 ноября 2023, 11:07

Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров 15 ноября

Unsplash
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Минтранс Подмосковья проведет вебинары для помощи с подачей документов на региональном портале госуслуг. Конференции пройдут 15 ноября.

В рамках вебинаров разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам. Чтобы принять участие в конференциях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Среди тем вебинаров: согласование размещения инженерных коммуникаций , согласование проектов организации дорожного движения , разрешение на деятельность такси , передвижение по МКАД грузового автомобиля , обслуживание карт «Стрелка» , выдача разрешений на выполнение авиационных работ и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
15 ноября 2023, 12:08
Наручные часы от губернатора вручили 6 активистам в Чехове за вклад в развитие города
Телеканал «360»
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Активистам и лидерам мнений из Чехова вручили памятные подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Награды передал временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Собакин.

Награды получили детские спортивные тренеры, активист МГЕР, заведующий домом культуры и депутат - шесть человек разных сфер деятельности, но с одной активной жизненной позицией.

«Вы смогли рассказать нашим жителям о проделанной работе: и администрации городского округа Чехов, и губернатора, и нашего президента. Достаточно большая и емкая работа. Благодаря вам, как рупору, мы смогли это все осветить. Вам огромное спасибо и благодарность от Андрея Юрьевича Воробьева», - сказал на встрече Михаил Собакин.

Один из тех, кто получил памятные наручные часы от губернатора, - Владимир Тернавский. Это действующий арбитр и тренер детской команды по следж-хоккею для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хоккеисты перемещаются по площадке на специальных санях. Опыт работы позволяет Владимиру по-особенному смотреть на городское пространство и помогать делать его доступным для всех, в том числе для инвалидов на колясках.

«Спасибо, что прислушиваются, что слышат нас. Это приятно. Я думаю, что наш город станет еще более комфортным не только для обычных людей, но и для людей с ОВЗ», - отметил тренер.

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Чехов
15 ноября 2023, 11:41
Еще 6 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Королева
Телеканал «360»
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Дизельные генераторы, печки для обогрева блиндажей, инструменты, продукты и многое другое собрали жители Королева для нужд СВО. Автомобили, загруженные шестью тоннами гуманитарной помощи, отправились в Белгородскую область, где сейчас находятся подмосковные военнослужащие.

Это уже десятая отправка гумпомощи, которую инициируют глава городского округа Королев Игорь Трифонов и волонтеры. В сборах участвуют предприниматели города, представители местного отделения партии «Единая Россия», управляющие компании и жители. Среди посылок не только утепление и продукты, но и серьезная техника, которая поможет эффективно действовать в бою.

«Везем планшеты для работы с квадрокоптерами, везем метеостанцию, 30 рулонов пены и многое другое. Хочется сказать отдельные слова благодарности фонду „Окно в мир“, который возглавляет Зеленцова Екатерина, и ее девочкам. Они плетут сети, готовят сухие супы. Спасибо им огромное и низкий поклон», - отметил первый заместитель председателя Совета депутатов Королева Дмитрий Денисов.

В каждой посылке письма с пожеланиям от детей и жителей Королева. Так что не только печки и горячие супы будут согревать бойцов в наступающую зиму, но и теплые слова тех, кто ждет своих героев дома.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.

Королев
15 ноября 2023, 11:02
Встреча участника СВО со школьниками прошла на уроке истории в Павловском Посаде
Телеканал «360»
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Участник специальной военной операции на Украине Михаил выступил перед школьниками девятых классов в Павловском Посаде. Встреча состоялась на уроке новейшей истории, темой которого стало противостояние России с нацистами.

Михаил рассказал о службе, боевых товарищах и обстановке в зоне СВО. Школьники с интересом слушали добровольца, ведь для них он - настоящий герой.

Гуманитарная помощь стала важной темой встречи. По словам участника СВО, письма школьников и посылки горожан вносят огромный вклад в поддержку боевого духа солдат. Внимание и поддержка земляков помогают держаться и уверенно двигаться к победе.

Через несколько дней Михаил вновь отправится на передовую. Встречи с участниками СВО, которые сейчас в отпуске в Павловском Посаде и Электрогорске, будут продолжаться.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.

Павловский посад
15 ноября 2023, 10:56
Итоги конкурса рисунков «Обнимая небо» подвели в музее военно-воздушных сил в Щелкове
Телеканал «360»
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Творческий конкурс «Обнимая небо» прошел в Подмосковье. Его итоги подвели в поселке Монино под Щелковым, в Центральном музее военно-воздушных сил. На победу претендовали 184 рисунка.

Тематику конкурса в этом году расширили. Многие работы были посвящены жизни музея и его экспонатам. Каждый участник получил памятный подарок, а авторы 15 работ стали победителями и получили специальные призы. Их ребятам вручили ветераны-летчики.

Главный приз получила восьмиклассница лицея № 14 Мария Сорокина. Ее победу объявила ветеран Великой Отечественной войны, штурман первой эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Павловна Брок-Бельцова.

«Сегодня вопросы культуры выходят на первый план. Там, где культура, там обязательно ум, воля и талант. Сегодня мы увидели: без творчества нет побед. Здесь - творцы, в том числе и победы. Желанной, очень-очень долгожданной и очень-очень заслуженной», - сказала она.

Все рисунки, присланные на конкурс, можно будет увидеть в залах музея Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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