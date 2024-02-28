Минтранс Подмосковья протестировал в автобусах способ оплаты по геолокации

Жители и гости Московской области могут оплатить проезд по геолокации из любого удобного места в салоне автобуса. Для этого достаточно просто включить Bluetooth и запустить приложение «Транспорт Подмосковья».

Приложение автоматически определит маршрут, по которому следует транспортное средство, остановку посадки пассажира, а также стоимость проезда. После оплаты приложение сформирует электронный билет, который можно предоставить контролеру в случае проверки.

Инновационные технологии были впервые протестированы пассажирами, следующими по маршруту № 478 Жуковский - м. «Котельники». Новый метод оплаты проезда упрощает процесс посадки и делает поездки более комфортабельными, что повышает привлекательность общественного транспорта в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья. Он указал, что при разработке новых маршрутов применяется искусственный интеллект.

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