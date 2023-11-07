07 ноября 2023, 13:27

Минтранс Подмосковья: профилактическую работу усилят на переездах МЖД

Unsplash
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Сотрудники железной дороги Московской области совместно с представителями ГИБДД усилят профилактическую работу на переездах МЖД. Мероприятия пройдут в рамках акции «Внимание, переезд!» с 7 по 20 ноября.

В этот период времени будут организованы рейды, а автовладельцам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

С начала 2023 года на переездах МЖД зафиксировано аналогичное количество ДТП, что и в прошлом году. Все столкновения автомобилей с подвижным составом стали результатом грубого нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, которые пытались проскочить на запрещающий сигнал и игнорировали звуковые оповещения.

Представители МЖД призывают автовладельцев неукоснительно соблюдать ПДД и не пытаться пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
07 ноября 2023, 13:05
Имущественный комплекс выставили на торги в Раменском районе
ДОМ.РФ
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Компания ДОМ.РФ объявила аукцион на имущественный комплекс, расположенный в Раменском районе Московской области. В состав лота также входят участок и здание. Недвижимость подойдет для обустройства офисных помещений или жилищного строительства.

Комплекс расположен в дачном поселке Родники. Вокруг него - многоквартирные и частные жилые дома, а также производственно-складские застройки.

В одном из соседних зданий расположился детский сад, а рядом работает дом отдыха, что станет плюсом при выборе данной локации. Кроме того, недалеко от имущественного комплекса расположена остановка общественного транспорта.

Все желающие принять участие в аукционе могут подать заявки до 4 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составила почти 50 миллионов рублей.

Отметим, что ДОМ.РФ продолжает вести активную работу по вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, совсем недавно с молотка ушел имущественный комплекс, расположенный в деревне Чашниково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Раменское
07 ноября 2023, 12:58
Свыше 120 новых остановок обустроили на дорогах Подмосковья с начала года
Минтранс Подмосковья
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Свыше 120 автобусных остановок построили в Подмосковье с начала года. Свыше 60 из них оборудовали павильонами.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, остановки строят по программе «Безопасные качественные дороги». Сейчас работы продолжаются еще в 30 округах, рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

«Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта - обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты Мосавтодора продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах», - сказал он.

В Подмосковье устанавливают павильоны двух видов. Это «межгород» из перфорированной металлической панели и металлического каркаса и «городской стандарт» из металлического каркаса и ударопрочного стекла.

Всего до конца года в Подмосковье обустроят выше 250 остановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Автобусы
07 ноября 2023, 12:50
Почетному жителю Подмосковья Борису Громову исполнилось 80 лет
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Почетному жителю Подмосковья Борису Громову исполнилось 80 лет. Советский военачальник и российский государственный деятель занимал пост губернатора региона на протяжении 12 лет — с 2000 по 2012 год.

Борис Громов начал трудовую деятельность в рядах Вооруженных сил СССР в 1965 году, пройдя путь от командира мотострелкового взвода до заместителя министра обороны России. В 2000 году он занял пост губернатора Подмосковья, проработав на нем три срока - до 2012 года. После этого Громов стал представителем Совета Федерации Федерального собрания России от правительства Московской области.

Громов - создатель и председатель всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», Герой Советского Союза. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» третьей степени, орденом почета, медалями и иностранными орденами. В 2012 году он получил звание почетного жителя Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники
07 ноября 2023, 12:44
Работники «Мособлпожспаса» вытащили водителя из кабины цементовоза после ДТП с фурой
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из кабины водителя цементовоза после столкновения с фурой. ДТП произошло на участке дороги Р 22 «Каспий» в городском округе Серебряные Пруды. Специалисты также в кратчайшие сроки восстановили движение на участке трассы.

Заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов рассказал, что 5 ноября на 158 километре федеральной трасы произошло столкновение между грузовым автомобилем марки MAN и цементовозом. Водитель последнего оказался зажат в кабине и не мог самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия спасателей.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из цементовоза 59-летнего водителя», - рассказал Эдуард Морозов.

Он добавил, что затем спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшему и передали его медикам. Водителя бензовоза доставили в больницу, а сотрудники «Мособлпожспаса» смыли остатки топлива с дороги и восстановили движение на участке трассы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Спасатели

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