Минтранс Подмосковья: профилактическую работу усилят на переездах МЖД

В этот период времени будут организованы рейды, а автовладельцам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

С начала 2023 года на переездах МЖД зафиксировано аналогичное количество ДТП, что и в прошлом году. Все столкновения автомобилей с подвижным составом стали результатом грубого нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, которые пытались проскочить на запрещающий сигнал и игнорировали звуковые оповещения.

Представители МЖД призывают автовладельцев неукоснительно соблюдать ПДД и не пытаться пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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