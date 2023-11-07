Минтранс Подмосковья: профилактическую работу усилят на переездах МЖД
Сотрудники железной дороги Московской области совместно с представителями ГИБДД усилят профилактическую работу на переездах МЖД. Мероприятия пройдут в рамках акции «Внимание, переезд!» с 7 по 20 ноября.
В этот период времени будут организованы рейды, а автовладельцам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
С начала 2023 года на переездах МЖД зафиксировано аналогичное количество ДТП, что и в прошлом году. Все столкновения автомобилей с подвижным составом стали результатом грубого нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, которые пытались проскочить на запрещающий сигнал и игнорировали звуковые оповещения.
Представители МЖД призывают автовладельцев неукоснительно соблюдать ПДД и не пытаться пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
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