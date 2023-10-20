Минтранс Подмосковья призвал водителей заменить резину на зимнюю
В субботу и воскресенье температура воздуха в Подмосковье местами снизится до -6 градусов, на дорогах ночью возможна гололедица. Минтранс региона призвал водителей установить зимнюю резину в ближайшее время.
Согласно рекомендациям, летнюю резину следует заменить на зимнюю при температуре около 5 градусов. В ближайшие две недели в Подмосковье ожидается погода еще холоднее. При таких климатических условиях на летней резине ухудшается сцепление с дорогой, возрастает тормозной путь и растет риск аварии.
Также в перечне работ по подготовке автомобиля к зиме - проверка системы отопления, тормозов, замена технических жидкостей, установка зимних «дворников» и покупка незамерзайки.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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