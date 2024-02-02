02 февраля 2024, 22:17

Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в условиях непогоды

Пресс-служба Минтранса МО
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Синоптики прогнозируют небольшой снег, гололедицу и усиление ветра на выходных. В связи с этим Минтранс Московской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными во время движения.

Автолюбителей предостерегают от использования мобильных телефонов за рулем. Кроме того, на дорогах необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Особую осторожность следует проявить на поворотах, парковках и во дворах домов.

Кроме того, в Минтрансе напомнили пешеходам о необходимости световозвращателей в темное время суток.

«Будьте очень внимательны на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно если вы вместе с детьми», - добавили представители ведомства.

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ПДД Дороги Водители
02 февраля 2024, 22:39
Число технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье сократилось на 3% за неделю
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Чисто технологических сбоев на объектах ЖКХ Подмосковья продолжает сокращаться. За прошедшую неделю на контроль аварийно-восстановительной службы поступило 274 аварии.

Оперативные группы совершили 62 выезда в разные городские округа. Из 274 сбоев 68 касались теплоснабжения, 48 - горячего и 33 - холодного водоснабжения. Кроме того, 125 жалоб постуило на качество электроснабжения.

Всего с начала 2024 года сотрудники аварийно-восстановительной службы совершили 523 выезда в разные населенные пункты, расположенные на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они позволят провести масштабную модернизацию устаревших теплосетей.

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ЖКХ
02 февраля 2024, 21:59
Индивидуальные тепловые пункты появятся в 33 домах Подольска
Unsplash
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В домах городского округа Подольск начали устанавливать индивидуальные тепловые пункты. Целый комплекс специализированных устройств преобразовывает тепловую энергию и ровно распределяет ее по квартирам.

Благодаря индивидуальному тепловому пункту контур дома не зависит от теплосети. В случае ремонтных работ температура в доме на протяжении долгого времени останется в пределах нормы.

Сейчас индивидуальные тепловое пункты установлены в семи многоэтажках. По еще семи адресам в настоящее время ведутся работы. В планах специалистов установить агрегаты во всех домах Подольска, где это возможно, чтобы система отопления округа работала без сбоев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав сразу сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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Подольск ЖКХ
02 февраля 2024, 21:52
Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт перил в 38 подъездах Подмосковья с начала года
ГУСТ МО
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Специалисты Государственного жилищного надзора проконтролировали ремонт ограждающих перил и поручней в подъездах Подмосковья. Всего с начала года они выполнили 38 заявок, поступивших от жителей региона.

Больше всего обращений поступило от жителей Красногорска и Люберец. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб в данной категории снизилось на 42%.

ГЖИ напоминает, что при обнаружении дефектов перил необходимо сообщить о проблеме в управляющую компанию или в ЕДС МО по телефону: 8 (800) 350-84-13, доб. 236.

Сотрудники управляющей организации обязаны обработать заявку в течение 24 часов и исполнить ее в установленные регламентом сроки. После завершения всех работ их качество будет согласованно с заявителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Люберцы
02 февраля 2024, 21:35
Выездная встреча администрации с жителями Лобни прошла в школе № 7
Unsplash
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Выездной прием администрации Лобни организовали в седьмой школе. В этот раз специалисты приняли 94 человека.

Родители учеников коррекционной школы очень ценят ее педагогов, но хотели бы чтобы школа переехала в новое здание.

«Очень неудобно и в плане доступности, и здание старое, аварийное. И вот сейчас решился вопрос, и нас переводят, наконец, поэтому ждем и, в общем, да, пришли сказать спасибо и засвидетельствовать почтение свое, - поделилась жительница Лобни Анастасия Рожнова.

Часто для решения одного вопроса нужно участие сразу нескольких специалистов. Формат выездной администрации позволяет получить несколько консультаций одновременно.

На личный прием к Анне Кротовой записалось более сорока человек. Временно исполняющая полномочия главы уже вела выездной прием на прошлой неделе, и большинство заданных тогда вопросов уже удалось решить.

«Я считаю, что выездная администрация очень эффективна для людей. Что касается других взаимодействий с людьми, я сейчас очень много езжу, знакомлюсь с городом, знакомлюсь с людьми, знакомлюсь с их проблемами, все записывается, отвечаем быстро, и стараемся всегда решить проблему. Мы направлены на решение проблемы по существу, - отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Жители всегда могут проконсультироваться по интересующему вопросу и высказать предложения по улучшению качества жизни в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня

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