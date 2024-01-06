Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в праздничные выходные

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Представители Минтранса подчеркивают, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения. Кроме того, категорически запрещено садиться за руль в состоянии опьянения, а также не позволять это делать близким.

На протяжении всех праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и массово проверяли водителей на трезвость и соблюдение ПДД.

«Оценивайте ситуацию, держите дистанцию и избегайте резких маневров. Не спешите - выбирайте безопасную скорость», - подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий или чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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