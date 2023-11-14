Минтранс Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Около 3,4 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье

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За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,4 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 367 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают быть аккуратными, не нарушать правила парковки не мешать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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