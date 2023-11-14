Минтранс Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю
С приходом холодов Минтранс Подмосковья напоминает водителям, что пора готовить автомобиль к зиме. В том числе, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.
При низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.
«Также необходимо зарядить аккумулятор, залить незамерзайку, проверить и при необходимости заменить тормозные колодки, дворники, масло, фильтр и охлаждающую жидкость, смазать замки и уплотнители дверей, поставить новые свечи», - уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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