03 декабря 2023, 14:22

Минтранс Подмосковья призвал водителей отказаться от поездок на личных авто из-за снега

Министерства транспорта Московской области
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Дорожные службы Московской области работают в штатном режиме согласно сценарию «Снегопад». Об этом «360» рассказали в региональном Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.

«В очистке дорог от снега и противогололедной обработке задействованы более 800 единиц спецтехники. По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. А если воспользуетесь им, то будьте аккуратны на поворотах, мостах и эстакадах и в зонах пешеходных переходов, и не отвлекайтесь на телефон во время движения», - отметили в ведомстве.

В Главном управлении содержания территорий Московской области «360» рассказали, что в расчистке дворов, дорог и тротуаров от снега задействовали максимальное количество дворников и уборочной техники. В работах участвуют трактора на прометание, а также погрузчики и самосвалы для оперативного вывоза снега.

Воскресенье и предстоящая ночь станут самыми сложными для Москвы и Подмосковья в плане погоды. Из-за циклона на регион обрушились снегопады, местами возможны метели, накаты и снежные заносы. Уже в понедельник осадки пойдут на убыль.

Погода Снегопад
03 декабря 2023, 13:53
Максимальное число дворников и спецтехники задействовали в Подмосковье для уборки снега
РИА «Новости»
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В Московской области задействовали максимальное количество дворников и техники для расчистки снега. Об этом «360» сообщил представитель Главного управления содержания территорий региона.

«В механической уборке участвуют трактора на прометание, самосвалы и погрузчики для оперативного вывоза снега с дворовых и общественных территорий. Снегопад ожидается с продолжением в понедельник, специалисты комплексной уборки будут задействованы и сегодня, и завтра. Снегопад ожидается с продолжением в понедельник, специалисты комплексной уборки будут задействованы и сегодня, и завтра», - рассказали в ГУСТ.

Снегопад обрушился на Москву и Подмосковье из-за циклона. Местных жителей предупредили о метелях, снежных заносах и накатах. Однако в понедельник снегопады пойдут на убыль.

Уже на следующей неделе в регионе ожидается вторжение холодного арктического воздуха и сильные морозы. В Московской области ночью при ясном небе столбики термометров опустятся до - 22… - 27 градусов. Днем тоже будет очень холодно.

Погода Снегопад
03 декабря 2023, 12:51
Подмосковье победило в конкурсе по цифровой трансформации сферы физкультуры и спорта
Проект «Мой спорт»
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Московская область одержала победу в трех номинациях всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Премию организовало АО «Мой спорт», сообщили в региональном Минспорта.

Спортшкола олимпийского резерва имени Ляпкина» в Балашихе победила в номинации «Лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки». Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью этого городского округа назвали «Лучшим муниципальным органом управления физической культурой и спортом с населением от 250 тысяч жителей и выше». В этой же номинации с населением до 250 тысяч человек третье место занял комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Орехово-Зуева.

Также представитель спортшколы по водным видам спорта в Электростали ​Дарья Котенкова признали лучшим администратором. В качестве награды она пройдет курс повышения квалификации за счет Финансового университета при правительстве РФ.

​«Лучшие практики, которые продемонстрировали финалисты и победители конкурса в 2023 году, будут распространены на все регионы нашей страны, которые работают в АИС „Мой спорт“», - заявил гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

​Конкурс собрал 564 заявки из 65 регионов страны. Их поделили на девять номинаций. «Мой спорт» - масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Ее пользуются в 67 регионах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха Орехово-Зуево Электросталь конкурсы
03 декабря 2023, 07:30
Центральному аэрогидродинамическому институту в Жуковском исполнилось 105 лет
Дмитрий Павлов
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Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отпраздновал 105-летие. Торжественное собрание в честь этого события прошло во Дворце культуры. Работников ЦАГИ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его речь зачитал зампред городского Совета депутатов Сергей Рязанов.

«Мы гордимся тем, что в Подмосковье живут и работают люди, способные на таком высоком уровне двигать вперед науку и технику», - заявил глава региона в письме.

«Наш коллектив - это настоящая подъемная сила института. Спасибо каждому за искреннюю любовь к делу», - поблагодарил гендиректор института Кирилл Сыпало.

Лучших сотрудников института наградили, после чего прошел праздничный концерт.

ЦАГИ основали 1 декабря 1918 года в Москве. С 1935 года его перевели в Жуковский. Сейчас в распоряжении института находится более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский
03 декабря 2023, 06:00
Подмосковная Росгвардия поучаствовала в подготовке Рождественских образовательных чтений
Росгвардия. Московская область
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Офицеры подмосковной Росгвардии приняли участие в собрании отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии. Его провели в Воскресенском храме.

Мероприятие состоялось в рамках региональных Рождественских образовательных чтений.

«Перед началом собрания состоялась Божественная литургия, после чего настоятель храма совершил заупокойные поминовения по сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга», - уточнили в управлении.

Протоиерей Сергий вручил благодарность митрополита Крутицкого и Коломенского Павла начальнику Воскресенского отдела вневедомственной охраны майору полиции Александру Фокину за усердные труды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Воскресенск

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