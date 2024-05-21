21 мая 2024, 14:48

Минтранс Подмосковья призвал водителей мототранспорта соблюдать ПДД

Госавтоинспекция Подмосковья
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Количество мототранспорта растет на дорогах Московской области на фоне устоявшейся теплой погоды. Минтранс Подмосковья призывает водителей садиться за руль в трезвом виде, надевать шлем и защитную экипировку, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Госавтоинспекция Московской области проводит с водителями профилактические беседы в рамках акции «Мотоскутер». Инспекторы контролируют соблюдение ПДД водителями и пассажирами двухколесного транспорта. Подобные рейды продлятся до 2 июня.

Родителям напоминают, что начинаются летние каникулы. Дети могут активно кататься на скутерах и питбайках, в том числе без разрешения родителей. Взрослых просят напомнить ребятам ПДД, а также не оставлять их без присмотра на дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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ПДД Дороги Водители
21 мая 2024, 15:09
Дороги в Новых Химках капитально отремонтируют к концу мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Работы по капитальному ремонту дорог на пересечении улицы Дружбы, Юбилейного проспекта, Молодежного проезда, а также на улице Панфилова подходят к концу. Коммунальщики обновили почти 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Специалисты уже закончили фрезеровку старого дорожного полотна и отрегулировали колодцы и люки. Рабочие приступили к следующему этапу - укладке нового асфальта. Финальной задачей будет только нанести разметку.

«Всего в этом году отремонтируем семь участков дорог. Общая площадь работ составляет почти 100 тысяч квадратных метров», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ремонт дорожного покрытия в Химках планируется также на Вашутинском шоссе, Пролетарской улице, вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино. Будут также обновлены бордюры, заграждения, опоры освещения и дорожные знаки.

Напомним, что в этом месяце коммунальщики уже устранили свыше трех тысяч ям и выбоин, а с начала года - свыше 13 тысяч.

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Химки Дороги Работа
21 мая 2024, 15:07
Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января
Медиасток.рф
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Более миллиона жителей Московской области прошли бесплатную диспансеризацию с начала года. По данным Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, всего в 2024 году плановый объем по этому направлению превышает четыре миллиона.

«Финансирование на проведение профосмотров и диспансеризации на 2024 год составляет почти 15,5 миллиарда рублей. По данным на май, более 1,4 миллиона человек прошли профилактические медицинские осмотры, свыше 925 тысяч человек - диспансеризацию, свыше 240 тысяч человек - углубленную диспансеризацию», - отметил председатель комитета Андрей Голубев.

Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии их развития. Так, с начала года для дополнительного обследования направили около 286 тысяч человек, у 37 тысяч из которых выявили различные заболевания.

«Половина случаев - это болезни системы кровообращения, свыше 3,8 тысячи случаев - болезни органов пищеварения, порядка 2,9 тысячи случаев - болезни органов дыхания и 2,4 тысячи случаев - сахарный диабет», - заключил Голубев.

Спикер отметил, что с этого года жители Московской области также могут проверить свое репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации. Записаться на обследование можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение Диспансеризация
21 мая 2024, 15:05
Врач НИКИ детства Асиет Тлиф назвала симптомы эндокринных заболеваний
ники детства
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Неделя профилактики эндокринных заболеваний проходит в России с 20 по 26 мая. Мероприятия связаны с всемирным днем щитовидной железы, который отмечается 25 мая.

За последние годы частота эндокринных заболеваний увеличилась как среди взрослых, так и среди детей. Для того чтобы реагировать на нарушения своевременно, важно знать признаки эндокринных заболеваний и тщательно следить за состоянием ребенка.

Заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф объяснила, что первые признаки эндокринных нарушений включают в себя изменения в аппетите, активности ребенка, а также возможные проблемы с успеваемостью в школе.

«Резкие скачки в весе или росте. Частые головные боли у ребенка, ухудшение зрения. Замедление или ускорение физического, умственного или полового созревания. Ребенок стал много пить и часто мочиться. Опасность в том, что симптомы могут маскироваться под самые разные заболевания и, на первый взгляд, не представлять проблемы», - указала специалист.

Особое внимание стоит уделить детям, родственники которых страдают эндокринными заболеваниями. Важно своевременно выявить проблему и обратиться к врачу-эндокринологу для проведения обследования.

Эндокринолог добавила, что среди распространенных заболеваний у детей встречаются врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб, эндемический зоб, нарушение работы надпочечников, нарушение обмена веществ, патология гипофиза и гипоталамуса, а также нарушение половых желез.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Врачи
21 мая 2024, 15:03
Росгвардия предотвратила пожар в частном доме в Электростали
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии помогли потушить очаг возгорания в жилом доме в Электростали. Охранная сигнализация сработала в деревне Кашино.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы осмотрели территорию и обнаружили задымление на первом этаже дома. Они вызвали экстренные службы и приступили к тушению очага возгорания.

«Предварительно сотрудники Росгвардии обесточили домовладение и, для блокирования распространения огня, с помощью садового поливочного шланга ликвидировали открытое пламя», - рассказали в Росгвардии.

Принятые меры предотвратили повреждение жилой части дома и уничтоения имущества.

Прибывшие пожарные полностью потушили возгорание, его причиной стало короткое замыкание в подвале.

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Пожары Росгвардия Электросталь

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