Минтранс Подмосковья призвал водителей мототранспорта соблюдать ПДД
Количество мототранспорта растет на дорогах Московской области на фоне устоявшейся теплой погоды. Минтранс Подмосковья призывает водителей садиться за руль в трезвом виде, надевать шлем и защитную экипировку, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Госавтоинспекция Московской области проводит с водителями профилактические беседы в рамках акции «Мотоскутер». Инспекторы контролируют соблюдение ПДД водителями и пассажирами двухколесного транспорта. Подобные рейды продлятся до 2 июня.
Родителям напоминают, что начинаются летние каникулы. Дети могут активно кататься на скутерах и питбайках, в том числе без разрешения родителей. Взрослых просят напомнить ребятам ПДД, а также не оставлять их без присмотра на дороге.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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