29 октября 2024, 13:05

Минтранс Подмосковья призвал водителей менять резину на зимнюю

Медиасток.рф
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В Подмосковье начинает холодать, уже в ближайшие ночи температура воздуха по ночам может опускаться до -1 градуса, а к выходным доходить до -4. Минтранс региона рекомендует водителям не ждать и уже сейчас поменять летнюю резину на зимнюю.

При низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление протектора с асфальтом, тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это может привести к опасным ситуациям на дорогах.

После смены резины на зимнюю нужно также подготовить и сам автомобиль. Проверить ремень ГРМ, систему отопления, подвески, аккумулятор и клеммы, поставить новые свечи, смазать замки, заменить технические жидкости и залить незамерзающую жидкость для мытья стекол.

Поздней осенью на дорогах следует быть особенно внимательными. Важно не превышать скорость, не совершать резких ускорений, торможений и обгонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

Дороги Водители
29 октября 2024, 14:06
Капитальный ремонт канализации начался на Солнечной улице в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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«Балашихинские коммунальные системы» приступили к ремонту канализационной трубы на Солнечной улице. На этом участке сети собираются сточные воды из расположенных поблизости домов микрорайона.

Срок эксплуатации подводящего трубопровода, запущенного почти 60 лет назад, давно истек. Объект ни разу не ремонтировали, в результате коллектор, обеспечивающий отвод стоков от 153 тысяч абонентов, полностью забит отходами и вышел из строя. Чтобы избежать аварийного выброса, было решено начать капитальный ремонт.

Работы будут выполняться открытым способом, так как труба находится на глубине от 8 до 13 метров. Этот этап будет подготовительным к большой реконструкции канализационной сети, которая пройдет в рамках государственной программы. Проект финансируется из городского и областного бюджета, на это выделено более 300 миллионов рублей. В 2025 году обновят первую часть коллектора.

Также будет отремонтирован участок канализационной системы от Горенского лесопарка до Советской улицы и построен новый коллектор. Общая протяженность работ составит 536 метров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха Ремонтные работы
29 октября 2024, 14:06
Врачи НИКИ детства осмотрели еще 9 тысяч пациентов в передвижных комплексах
Медиасток.рф
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Мобильный комплекс НИКИ детства совершил 120 выездов с начала года. Специалисты осмотрели почти девять тысяч ребят из отдаленных сел и деревень.

Врачи НИКИ детства проводят осмотры юных пациентов с тяжелыми патологиями в мобильных комплексах. Осмотры позволяют выявить заболевания и вовремя начать лечение.

«Всего с начала года мобильный комплекс совершил 120 выездов, в ходе которых врачи осмотрели почти девять тысяч детей. Из них 660 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики», - сказал глава института Нисо Одинаева.

В состав бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. Комплекс оборудован современным оборудованием для диагностики, это аппараты УЗИ, ЭКГ и лаборатория.

Больницы Врачи
29 октября 2024, 13:56
Гимнастки из Жуковского выступили на всероссийском гала-концерте
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Воспитанницы центра спортивной школы «Метеор» из Жуковского поучаствовали в концерте звезд мировой художественной гимнастики Ирины Винер. Они подготовили показательное выступление.

Спортсменки из Жуковского выступили на мероприятии в составе сборной команды Московской области. Гала-концерт «Мы верим твердо в героев спорта» приурочили к 90-летнему юбилею художественной гимнастики.

На сцене выступили участницы сборной команды России и сборные из субъектов страны. Также участие приняли звезды мировой оперной сцены и популярные российские артисты.

Гимнасток тренируют заслуженные тренеры России Татьяна и Мария Головины.

Отметим, что концерт состоялся в Доме гимнастики Ирины Винер в Лужниках при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Концерты Жуковский
29 октября 2024, 12:54
Студенты из Коломны отправились с гуманитарной миссией в зону СВО
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Три добровольца из Коломны отправились в зону спецоперации в рамках гуманитарной миссии. Они будут трудиться в луганском военном госпитале.

Помогать врачам и раненым в Луганск поехали студенты Государственного социально-гуманитарного университета. Это Егор Соклаков с технологического факультета, Олег Никитин и Максим Искимжи с факультета истории, управления и сервиса.

В день отправки в вузе прошла торжественная церемония поднятия флагов.

«Сегодня мы провожаем ребят из патриотического объединения „Десант ГСГУ“, которые своими реальными делами и поступками поддерживают российских военных, а значит, тоже служат своему Отечеству. Наши волонтеры уже бывали в Луганске, Мариуполе, Лисичанске, Энергодаре… Мы знаем, что работать в полевом госпитале - это особая миссия, здесь тяжело и физически, и вдвойне морально. Университет гордится каждым нашим студентом-добровольцем и ждет скорейшего возвращения», - отметила ректор университета Жанна Леонова.

Ранее студент факультета физической культуры и спорта вуза отправлялся на Донбасс четыре раза. В рамках гуманитарных миссий бойцам СВО также передают письма со словами поддержки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Волонтеры Военные Студенты

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