Минтранс Подмосковья призвал водителей менять резину на зимнюю

При низких температурах летние шины теряют эластичность, ухудшается сцепление протектора с асфальтом, тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это может привести к опасным ситуациям на дорогах.

После смены резины на зимнюю нужно также подготовить и сам автомобиль. Проверить ремень ГРМ, систему отопления, подвески, аккумулятор и клеммы, поставить новые свечи, смазать замки, заменить технические жидкости и залить незамерзающую жидкость для мытья стекол.

Поздней осенью на дорогах следует быть особенно внимательными. Важно не превышать скорость, не совершать резких ускорений, торможений и обгонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.