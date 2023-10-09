Минтранс Подмосковья призвал родителей напомнить детям ПДД

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Важно напомнить ребятам, что в темное время суток следует надевать яркую одежду со световозвращающими элементами. Помимо этого, при перевозке детей обязательно нужно использовать детское кресло.

«Также не забывайте сами соблюдать ПДД и подавать пример - от культуры поведения взрослых на улице, в общественном транспорте, от соблюдения правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье ребенка!» - напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».