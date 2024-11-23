Минтранс Подмосковья призвал проявить осторожность на дорогах из-за циклона
Балканский циклон «Каэтано» придет в Подмосковье в ночь на 23 ноября. Синоптики предупреждают, что устойчивый снежный покров может сформироваться до 4-10 сантиметров. В связи с ухудшением погодных условий в Минтрансе Подмосковья советуют проявить осторожность на дорогах.
Согласно прогнозам, уже 24 ноября на территории Московской области наступит метеорологическая зима - произойдет «устойчивый переход» среднесуточной температуры воздуха к показателям ниже нуля. На дорогах возможно образование гололедицы.
В Минтранс Подмосковья отметили, что дорожные службы внимательно следят за ситуацией на дорогах. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не совершать резких маневров, в черте населённых пунктов и в пешеходных зонах снижать скорость до минимума.
Пешеходам следует не отвлекаться на телефон при переходе дороги, а также проявить особую осторожность при переходе железнодорожных путей.