Минтранс Подмосковья призвал проявить осторожность на дорогах из-за циклона

В Московской области активно развивают электрозарядную инфраструктуру: к концу года число зарядных станций может превысить 650 единиц. В Наро-Фоминском городском округе уже разместили 10 таких пунктов для подзарядки электромобилей.

Зарядные станции в Наро-Фоминске расположены у дома № 7 на площади Свободы, у дома № 10 на улице Маршала Жукова, у дома № 5 по улице Найданова-Железнова, на участке № 43 74 километра Киевского шоссе, в деревне Елагино на 76 километре Киевского шоссе, в деревне Нефедово на 85 километре Киевского шоссе с правой стороны, в деревне Назарьево, в городе Верея вблизи дома № 75 на 1-й Советской улице, в городе Апрелевка у домов № 87 и № 89 на Апрелевской улице.

В Московской области все зарядные пункты можно найти в мобильных приложениях «Россети Электротранспорт», «Plug me» от «Мособлэнерго» и других компаний.

Отметим, что всего в регионе сейчас действуют свыше 530 станций разной мощности. К концу года их количество может возрасти до 650 единиц и более.

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