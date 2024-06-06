06 июня 2024, 16:57

Минтранс Подмосковья предупредил о возможных задержках автобусов из-за осадков

Минтранс Подмосковья
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Минтранс Московской области сообщил о возможных задержках общественного транспорта из-за осадков.

В ведомстве уточнили, что на данный момент затруднено движение в Мытищах на Олимпийском проспекте, на Шараповском проезде, Пироговском шоссе и прилегающих улицах. На этом фоне автобусы маршрутов № 11 и № 26 следуют с существенным отклонением от расписания. Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Автобусы
06 июня 2024, 16:57
Загоревшуюся из-за удара молнии кровлю потушили в Лобне
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Во время непогоды в городском округе Лобня возник пожар на крыше двухэтажного строящегося дома из-за удара молнии. Благодаря оперативным действиям сотрудников «Мособлпожспас» пожар быстро локализовали и полностью потушили.

Также из-за проливных дождей на некоторых улицах Лобни образовались подтопления. Специалисты выехали на улицы Силикатная, Калинина, Некрасова и Гагарина для оценки ситуации. В ближайшее время будет проведена откачка воды, привлечены три машины спецтехники.

Отметим, что городские зеленые насаждения остались не пострадавшими, и жители не сообщали о поваленных деревьях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Спасатели Пожары Лобня
06 июня 2024, 16:57
Приложение «Народный инспектор» в Подмосковье помогло выявить 650 случаев парковки на газонах
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Более 650 случаев незаконной парковки на газонах выявили жители Подмосковья с помощью мобильного приложения «Добродел». Лидером антирейтинга по количеству нарушений стал Ленинский городской округ — там 24 водителя получили штрафы.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, мобильное приложение «Народный инспектор» помогает зафиксировать случаи безответственного поведения водителей, которые паркуются на газонах или перегораживают дорогу спецтранспорту к мусорным контейнерам.

«Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище», - рассказал Мурашов.

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Штрафы Видео Добродел Машины
06 июня 2024, 15:48
Подмосковные компании приняли участие в бизнес-миссии в Казахстане
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Подмосковные предприниматели стали участниками бизнес-миссии в Казахстане. Это стало возможным при поддержке фонда ВЭД, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Всего в бизнес-миссии принимают участие 45 компаний-закупщиков из Казахстана и восемь экспортеров из Московской области. Так, участниками стали компания «Эбису» из королева, производитель изоляционных полимерных композиций «Туропласт» из Подольска, производитель воздухоохладителей «Терма» из Фрязина и другие.

В рамках мероприятия для предпринимателей организуют встречи с потенциальными покупателями российской продукции для проведения переговоров. Ознакомиться с полной программой для экспортеров можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Казахстан Бизнес
06 июня 2024, 15:36
Капитальный ремонт школы №2 в Звенигороде завершат к 1 сентября
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Капитальный ремонт звенигородской школы № 2 имени Михаила Пронина завершен на 75%. В настоящее время здесь ведут общестроительные работы: строители устанавливают инженерные системы, проводят окончательную отделку и благоустройство территории. На строительной площадке заняты 60 рабочих и две единицы техники.

Школа была построена в 1961 году. Образовательному учреждению присвоили имя Героя Советского Союза Михаила Пронина. Общая площадь здания составила почти три тысячи квадратных метров. Капитальный ремонт здесь завершен на 75%.

Рабочие привели в порядок внутренние помещения, входные группы, кровлю. Теперь в здании ставят новые окна, утепляют и облицовывают фасады, благоустраивают территорию и создают полноценное спортивное ядро.

Также в планах расширить помещение столовой и сделать актовый зал, которого раньше здесь не было. Работы на объекте планируют завершить к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Школы

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