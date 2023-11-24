Минтранс Подмосковья предупредил о снеге и гололедице в выходные

В эти выходные в Подмосковье местами будет идти снег, а где-то образуется гололедица. Ветер усилится до 10 метров в секунду. Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными на дорогах и не пренебрегать правилами.

Дорожные службы мониторят ситуацию и готовы обеспечить безопасный проезд транспорта. На крупных магистралях и шоссе проведут обработку проезжей части против льда, то же самое сделают на опасных участках дорог.

Пешеходам необходимо надевать световозвращатели, чтобы быть заметными на дороге. Водителям нужно быть осторожными на поворотах, мостах и эстакадах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

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