Минтранс Подмосковья предупредил о частых случаях выхода лосей на дороги

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«Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей, в результате чего три человека погибли и 17 человек были ранены. Отметим, что большая часть аварий произошла ночью - преимущественно после 21:00, несколько случаев были зафиксированы около трех и четырех утра», - рассказали в ведомстве.

Несчастные случаи произошли в 13 округах, включая Истру, Солнечногорск, Дмитров и Одинцово. Лоси обладают непредсказуемым характером, поэтому предсказать их действия невозможно. Водителям напоминают, что при появлении животного, необходимо снизить скорость до минимума и осторожно проехать мимо. Кроме этого, в темное время суток следует включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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