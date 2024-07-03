Минтранс Подмосковья поздравил «Мосавтодор» с 86-летием

Минтранса Подмосковья, в чьем ведомстве находится «Мосавтодор», поздравил коллектив предприятия с праздником. Интересно, что 3 июля свои дни рождения отмечают и семеро сотрудников компании: самому младшему исполнилось 29 лет, а самому старшему - 58.

В штате «Мосавтодора» около четырех тысяч работников. На балансе организации числится больше 14 тысяч километров дорог, порядка трех тысяч километров тротуаров, свыше тысячи искусственных сооружений. Силами организации проводится ремонт региональной сети, а также проводятся комплексные работы по повышению безопасности движения по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты «Мосавтодора» принимают активное участие в восстановлении дорожной сети новых регионов России.

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