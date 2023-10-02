Минтранс Подмосковья порекомендовал байкерам закончить мотосезон

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Тем, кто еще планирует кататься, Минтранс рекомендует быть предельно аккуратными. Погода уже неустойчива - низкая температура, дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать аварию.

Байкеров призвали позаботиться о своей безопасности и своевременно завершить мотосезон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».