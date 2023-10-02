Минтранс Подмосковья порекомендовал байкерам закончить мотосезон
В некоторых городских округах Московской области уже прошли традиционные пробеги по случаю закрытия мотосезона. Минтранс региона рекомендует байкерам подготовить мотоцикл к зиме.
Тем, кто еще планирует кататься, Минтранс рекомендует быть предельно аккуратными. Погода уже неустойчива - низкая температура, дожди, мокрый асфальт и опавшая листва могут спровоцировать аварию.
Байкеров призвали позаботиться о своей безопасности и своевременно завершить мотосезон.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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