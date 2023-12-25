25 декабря 2023, 15:32

Минтранс Подмосковья подвел итоги развития ж/д инфраструктуры в 2023 году

Unsplash
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Итоги работы по развитию железнодорожной инфраструктуры Подмосковья в 2023 году подвели в Минтрансе. Ключевыми событиями стали запуск новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Они связали между собой восемь городских округов Подмосковья, в их состав вошли 29 станций.

К открытию МЦД-4 в Балашихе открыли станцию «Ольгино» и завершили первый этап реконструкции станции «Железнодорожная». В Одинцове для обслуживания МЦД-3 открыли станцию «Лесной городок», построили рядом с ней путепровод и надземный пешеходный переход. В Раменском на станции «Ипподром» к запуску МЦД-3 установили пешеходный переход.

Продолжилась большая работа по снижению смертности на железной дороге. В этом году в Подмосковье установили более 100 камер распознавания лиц для фиксации нарушителей, повысили размер штрафов за несанкционированный переход путей. Также продолжили ликвидировать опасные тропы с помощью ограждений, кустарников и рвов - всего устранили более 350 подобных участков.

«Подводя итоги работы, отмечу, что за год нам удалось реализовать много мероприятий, которые позволили сделать поездки жителей и гостей региона на железнодорожном транспорте безопаснее и комфортнее. Более того, нам удалось сократить число смертельных случаев на железной дороге на 21%», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В этом году в регионе возвели три новых пешеходных перехода в Люберцах, Реутове и Раменском, а также запроектировали 15 одноуровневых переходов в семи округах.

По данным Минтранса, с начала года на железной дороге Подмосковья произошло более 190 смертельных случаев. Основная причина - переход путей в неположенных местах, на который пришлось свыше 90 эпизодов.

Образовательный семинар для правительства и глав городских округов начался в Подмосковье. Одна из задач мероприятия - поиск новых умных решений для разных сфер жизнедеятельности региона. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Дороги Поезда
25 декабря 2023, 15:46
Новые аппараты УЗИ на сумму свыше миллиарда рублей передали больницам Подмосковья в этом году
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С начала года больницы Московской области получили 175 аппаратов УЗИ на общую сумму один миллиард рублей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Современное ультразвуковое оборудование необходимо для диагностики различных патологий внутренних органов. Поэтому мы продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторные отделения современной медтехникой. Так, за два года мы поставили в наши медорганизации более 330 аппаратов УЗИ на сумму свыше двух миллиардов рублей», - рассказала Стригункова.

Новые аппараты поступили в 48 медучреждений. В их число вошли Щелковская, Пушкинская, Коломенская, Воскресенская больницы и другие. Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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Больницы
25 декабря 2023, 15:44
Лыжную трассу длиной 650 метров оборудовали в Куровском
Ксения Борцова
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Для любителей активного отдыха оборудовали 650-метровую лыжную трассу в парке «Меланж» в Куровском. Ее подготовили под классический и коньковый стили.

В ближайшее время в парке установят сказочную инсталляцию из светящихся фигур, которая станет главной фотозоной для жителей и гостей города. По проекту «Зима в Подмосковье» в «Меланже» проведут анимационные программы, мастер-классы, новогодние представления и многое другое.

Напомним, новое общественное пространство открыли в 2023 году. На набережной реки Нерской сделали прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, оборудовали лодочную станцию с пунктом проката и уютные ротонды с качелями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Туризм Орехово-Зуево
25 декабря 2023, 15:31
Подмосковные государственные музеи представили новогодние программы
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Государственные музеи Московской области представили свои новогодние программы. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Историко-художественный музей-заповедник в Сергиевом Посаде проведет с 2 по 8 января детскую программу с мастер-классом «Новогодние чудеса в Сергиевом Посаде».

«Участники совершат путешествие в прошлое с новогодней игрушкой, узнают, почему расстроился Дед Мороз, загадают желание и изготовят новогодний сувенир. 3 января гостей ждет веб-квест „Секрет Старого года“, 5 января - игра-квест „День накануне Рождества“, 7 января - интерактивная программа „Рождественское путешествие по музею“», - уточнили в ведомстве.

С 30 декабря по 6 января Серпуховский историко-художественный музей организует программу «Новогодний детектив». Дети от шести лет во время в театрализованной форме познакомятся с экспозицией музея. Уже 8 января их ждет шоу «Веселая Карамелька» с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского в новогодние каникулы проведет экскурсию «Сказки играют в прятки» и программу для взрослых и старшеклассников «Новогодняя одиссея Чайковского».

Также свои программы подготовили музей-заповедник «Усадьба „Мураново“», литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», музей-заповедник Александра Пушкина, музей в Звенигороде, «Новый Иерусалим», музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока, «Зарайский кремль», музейный комплекс «Зоя», музей народных художественных промыслов и музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Музеи Новый год
25 декабря 2023, 15:29
МФЦ в Лобне исполнилось 10 лет
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Многофункциональному центру в Лобне исполнилось 10 лет. На сегодняшний день в округе работают 18 приемных окон в трех офисах.

Жители Лобни в многофункциональном центре получили свыше 100 тысяч услуг и консультаций в 2023 году. Специалисты отметили, что за год возросла популярность специальных зон, где жители подают заявления в электронном формате.

Напомним, основной офис МФЦ работает в Лобне по адресу: улица Ленина, дом № 21.

«За чуткость и отзывчивость, за грамотность и ответственность я хочу поблагодарить всех своих работников. Вместе мы осваиваем новые услуги и новые программы. Вместе мы познаем трудности в работе и сообща решаем все рабочие моменты. Мы, хоть и небольшой, но крепкий и слаженный коллектив», - отметила директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук.

Сегодня Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня МФЦ

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