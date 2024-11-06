06 ноября 2024, 18:46

Минтранс Подмосковья: подготовку подвижного состава к зиме завершили на МЖД

МЖД
Читайте нас в: Google Новости

Московская железная дорога завершила подготовку к зимним перевозкам электричек, рельсовых автобусов и скоростных поездов «Ласточка» на межрегиональных маршрутах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего подготовлено 220 электропоездов, 45 рельсовых автобусов и 107 «Ласточек». В ходе работ проверили тормоза, аккумуляторы, очистили воздушные фильтры, заменили масла, осмотрели климат-системы и нагревательные элементы.

У рельсовых автобусов также проверили ремни и подогреватели дизеля, отрегулировали температурные регуляторы. Отмечается, что особое внимание уделили исправности автоматических дверей, выдвижных ступеней и токоприемников скоростных поездов, на которые при низких температурах нанесут жидкость против обледенения.

Поезда
06 ноября 2024, 18:36
Новый храм построят в деревне Курово под Дмитровом
Читайте нас в: Google Новости
В деревне Курово Дмитровского городского округа состоялась рабочая встреча, посвященная строительству нового храма. На ней присутствовали благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий и инициатор строительства, генеральный директор «МДК» Николай Евгеньевич Юденков.

Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы, касающиеся хода строительных работ, а также планы по завершению проекта. Николай Евгеньевич отметил, что строительная команда прилагает все усилия для обеспечения высокого качества строительства и соблюдения сроков, а также всех технических канонов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что строительство нового храма вблизи деревни Курово позволит более чем 500 жителям близлежащих поселений посещать его в пешей доступности и в удобное время.

Реализация проекта продолжается, и все участники встречи выразили уверенность в успешном завершении строительства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Религия Дмитров
06 ноября 2024, 18:28
Акция по списанию пени за просроченные платежи по ТБО началась в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
«Рузский региональный оператор» проводит акцию «Прощайте, пени 2024!». Главная цель мероприятия — помочь списать пени за неуплату вывоза мусора.

Собственники частных домов и юридические лица в Подмосковье, имеющие задолженность, могут погасить основной долг и не платить пени, начисленные с января 2019 по ноябрь 2024 года. Стоит отметить, что участникам необходимо подать заявку с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года.

Чтобы принять участие в акции, достаточно погасить долг: пени будут списаны автоматически. Юридическим лицам дополнительно нужно отправить Акт сверки без задолженности на почту info@ruzskyro.ru. Но есть и важное условие: акция не распространяется на пени, взысканные судом, а также на пени, которые находятся в процессе судебного разбирательства.

Если есть вопросы по задолженности и организации акции, необходимо обратиться по телефону 7 (495) 568-00-59 (ежедневно с 08:00 до 20:00).

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Общественные акции Мусор
06 ноября 2024, 18:22
Итоговая конференция партии «Единая Россия» прошла в Чехове
Читайте нас в: Google Новости
В Чехове состоялась отчетная конференция местного отделения партии «Единая Россия». На мероприятии обсудили результаты проделанной работы за отчетный период.

Участие в 25-й конференции принял секретарь местного отделения, глава округа Михаил Собакин.

Важным политическим событием стали выборы президента России. Явка превысила 72%, а за действующего лидера государства проголосовали 82,97% избирателей.

В округе работают 84 первичных отделения. Их численность составила 1120 человек, при этом 606 - сторонники партии. Также создается Федеральный Совет таких отделений. Чехов будет представлять муниципальный депутат Наталья Горушина.

Члены партии оказывают социальную и благотворительную помощь, в что числе семьям участников СВО, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым жителям Чехова.

В округе работают 26 партийных проектов. Есть два местных - «Территория без границ» и «Своих не бросаем».

На конференции Михаил Собакин вручил основателю волонтерского общества «Надежный тыл» Ольге Заболотной грамоту секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова за вклад в поддержку специальной военной операции. Организация собирает и доставляет помощь с начала боевых действий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Россия «Единая Россия»
06 ноября 2024, 18:21
Матч первенства Москвы по хоккею среди юниоров прошел в Чехове
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Команда по хоккею из Чехова «Витязь» сыграла на своей территории с «Крыльями Советов» из Москвы. Матч прошел в рамках девятого тура первенства столицы.

Игроки и тренеры «Витязя» отметили, что матч был непростым. В первые минуты хозяева льда пытались перехватить инициативу, однако опытные хоккеисты из Москвы атаковали и открыли счет.

После первого и второго периода счет был 0:4 в пользу гостей. В конце «Крылья Советов» забросили еще шесть шайб, а «Витязь» - две. Игра закончилась со счетом 2:10 в пользу столичной команды.

Директор спортивной школы «Витязь» Александр Васильев отметил, что уровень игр в первенстве выше, что позволяет спортсменам из Чехова быстрее развиваться. Главный тренер Вадим Хволес рассказал, что команда «Витязь» представляет собой добротный коллектив.

«Витязь» проведет работу над ошибками. Следующая игра пройдет 13 ноября со столичной командой «Московской академии хоккея-2».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Москва

Новости по теме