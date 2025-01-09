Минтранс Подмосковья ответил на жалобу люберчан на цены в маршрутках

Жалобу на перевозчиков записали жители ЖК «Томилино Парк». В частности, они возмутились повышением цен за проезд до 100 рублей.

В Минтрансе отметили, что для жителей этого жилого комплекса предусмотрено четыре муниципальных нерегулируемых маршрута, которые обслуживают коммерческие перевозчики.

«При перевозке пассажиров на территории Московской области на нерегулируемых маршрутах стоимость проезда устанавливается перевозчиками с учетом сложившихся затрат, конъюнктуры рынка и финансовых возможностей транспортной организации», - отметили в Минтрансе.

На всех маршрутах в Подмосковье, в том числе работающих по нерегулируемым тарифам, действуют льготы на оплату проезда по социальным картам. Также Минтранс напомнил, что на территории региона запрещена оплата проездных билетов за наличный расчет в салонах общественного транспорта.

В 2024 году на маршрутах к ЖК «Томилино Парк» к административной ответственности привлекли 34 водителя.