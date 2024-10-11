Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до музеев региона

Одним из рекомендуемых мест для посещения является музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске, где обстановка позволяет гостям погрузиться в прошлое. До усадьбы можно доехать на восьми автобусах из Москвы и Красногорска. Ближайшая остановка к усадьбе называется «Архангельское».

Следующим в списке значится музей «Новый Иерусалим» в Истре, предлагающий одну из крупнейших экспозиций в Подмосковье. Поезда от Рижского вокзала отправляются до станции «Истра», откуда можно воспользоваться двумя городскими маршрутами: № 32 «ст. Истра - Лечищево - Рождествено» и № 33 «ст. Истра - Лыщево», чтобы доехать до остановки «Музей».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах также попал в список. Чтобы добраться туда, нужно доехать на поезде от Белорусского вокзала до станции «Голицыно», а затем воспользоваться автобусами: № 38 «Станция Голицыно - Городок-17», № 1055 «Станция Голицыно - Станция МЦД Одинцово», № 42 «Станция Голицыно - Платформа Жаворонки» и № 50 «Квартал имени Маяковского - Станция МЦД Одинцово», до остановки «Институт».

Еще одно культурное место - музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. Туда можно доехать на трех автобусных маршрутах, которые следуют от автовокзала Чехов до остановки «Мелихово»: № 25 и № 25к «Нерастанное - Автовокзал Чехов», а также № 428к «Автовокзал Чехов - Метро Лесопарковая».

На всех маршрутах действуют льготы для жителей Подмосковья, имеющих социальные карты. Проезд можно оплатить как банковскими, так и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Полный список маршрутов доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».