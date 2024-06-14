14 июня 2024, 18:21

Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до грибных мест

Пресс-служба Минтранса МО
Читайте нас в: Google Новости

Сезон грибов начался в Московской области. Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов, на которых можно добраться до мест их сбора.

Добраться до грибных мест можно не только на автобусах, но и на электричках. Больше всего грибов в этом сезоне находится у ж/д станций Белорусского направления: Сушинская, Петелино, Портновская, Тучково и Дорохово. До некоторых из этих станций можно доехать и на автобусах.

Еще одно направление, где растут грибы - Волоколамское, остановка «Станция МЦД Опалиха». Сюда следуют маршруты № 833, № 833к, № 120к и № 38к. В Наро-Фоминске грибные места расположены рядом со станцией Победа. Список маршрутов находится на официальном сайте ведомства.

Напомним, на всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что еще 40 автобусов с USB-розетками выйдут на маршруты в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Грибы
14 июня 2024, 19:09
Ремонт детского сада в микрорайоне Восточный начнется в этом году в Лобне
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Администрация Лобни объявила конкурс на проведение капитального ремонта детского сада «Золотой Петушок» в микрорайоне Восточный. В рамках проекта запланировано возведение пристройки, рассчитанной на 80 детей, которую соединят с главным корпусом теплым коридором.

Ремонт охватит не только обновление коммуникаций и стен, но и комплексное благоустройство прилегающей территории. По просьбе родителей, на время проведения работ усилят охрану детского сада.

Несколько месяцев назад глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями микрорайона, на которой принято решение о скорейшем начале работ. Ремонт детского сада позволит решить проблему очередности и обеспечит детям более комфортные условия для получения дошкольного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Детские сады Ремонтные работы
14 июня 2024, 18:50
Депутат Госдумы Ирина Роднина посетила детский лагерь «Солнышко» в Лобне
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
В средней общеобразовательной школе № 10 городского округа Лобня состоялась церемония открытия пришкольного лагеря «Солнышко». В ней приняли участие депутат Государственной Думы и десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, а также первый заместитель главы муниципалитета Владимир Зиновьев.

Гости мероприятия пожелали детям весело провести время, завести новых друзей и сделать множество увлекательных открытий и посетить интересные экскурсии.

Затем ребята продемонстрировали свои таланты, а после приветственных слов и веселой игры школьники дали клятву, в которой обещали дружить, уважать друг друга и соблюдать правила поведения в лагере.

Напомним, что девять пришкольных лагерей открыты в восьми школах Лобни. В них для детей подготовлены спальни с раскладушками для дневного сна, игровые и спортивные зоны, а на каждый день разработана программа тематических мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня
14 июня 2024, 18:47
Контейнеры для строительного мусора появились по 4 адресам в Истре
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Читайте нас в: Google Новости
Четыре новых контейнера для стройотходов появились в Истре. Их установили вблизи строительных рынков и магазинов.

Бункеры разместили в селе Павловская Слобода, в деревне Юрьево, а также в поселках Октябрьской фабрики и Курсаково.

«В Истре стартовал пилотный проект, мы надеемся, что он получит свое распространение и в других округах. Собственник рынков или транспортная компания самостоятельно может контролировать наполняемость контейнеров, а видеокамеры отслеживают все процессы», - сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, в строительные контейнеры нельзя выбрасывать грунт, продукты питания, электрооборудование, а также бытовые и крупногабаритные отходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году откроют еще 697 новых детских площадок на 4,5 миллиарда рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Мусор
14 июня 2024, 18:07
Администрация Лобни провела выездной прием жителей микрорайона Луговая
Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Очередная встреча в формате выездной администрации прошла в микрорайоне Луговая в Лобне. В ней приняли участие глава муниципалитета Анна Кротова и представители профильных служб.

На встречу в детско-юношеской спортивной школе записались 29 жителей микрорайона, которые поднимали вопросы, касающиеся проведения водопровода и ремонта дорог в частном секторе, освещения пешеходной дорожки и других важных тем.

В начале мероприятия Анна Кротова традиционно поделилась результатами уже проделанной работы. В Луговой закрыли очистные сооружения - теперь сточные воды из Депо, Научного городка и Луговой перекачиваются на московскую инфраструктуру, провели водопровод на Панфилова, 1Б, Большой, 53, Высоковольтной, 19. Также восстановлено освещение на дороге от Научного городка до Рогачевского шоссе.

Кроме этого, в микрорайоне Луговая оборудовали камерами видеонаблюдения тропинку через лес до станции.

Напомним, что выездные встречи с жителями проходят в Лобне регулярно. Анонсы публикуются на официальных страницах администрации города в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня

Новости по теме