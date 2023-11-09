Минтранс Подмосковья назвал топ городских округов по строительству тротуаров

Работники «Мосавтодора» построили свыше 6,5 километра тротуаров в городском округе Коломна. Согласно плану, в этом году в округе обустроят 9,5 километра тротуаров. Сейчас работы завершили на улице Октябрьской революции, в Озерах - на улице Ленина, на участке от Озерского шоссе до поворота на улицу Шоссейную, а также на подъездном участке к поселку Первомайскому и на участке в селе Парфентьево.

В Дмитровском округе на данный момент построили 5,6 километра новых тротуаров на трех участках. Свыше шести километров тротуаров обустроили в Орехово-Зуевском округе. Работы полностью завершили. Тротуары обустроили на улицах Гагарина и Пролетарской, а также на участке от улицы Советской в деревне Давыдово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».