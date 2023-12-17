Минтранс Подмосковья назвал свыше 60 автобусных маршрутов до 5 катков Подмосковья

До «Наташинского парка» в Люберцах можно добраться от остановок «Наташинские пруды», «улица Урицково, 19», «улица Попова» и «улица Шевлякова». До них довезут 12 маршрутов от ж/д станций Люберцы и Реутов, а также от станции метро «Котельники».

В парке «Пехорка» в Балашихе также есть каток. До него можно доехать на 29 маршрутах. Выйти следует на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «улица Крупской» и «АТС».

«Любители активного отдыха в Домодедове могут покататься на коньках в парке „Елочки“. До него следуют 17 маршрутов, делая остановку с одноименным названием. В прокат там можно взять весь необходимый инвентарь, а также насладиться отдыхом в самом парке», - уточнили в ведомстве.

В Химках каток организовали в сквере «Юбилейный». Добраться до него пешком можно от остановок «Сквер Юбилейный», «Кинотеатр Юбилейный» или «улица Калинина», до них добраться можно на автобусах трех маршрутах общественного транспорта. Это № 27 «ст. Химки - Химки (м/р Новогорск)», № 3 «Арена Химки - ул. Дружбы» и № 345 «ст. Химки - Москва (м. Ховрино)».

Рядом с парком «Раздолье» в Одинцове располагается остановка «парк Раздолье», где останавливается маршрут № 20к «ст. МЦД Немчиновка - пос. Барвиха - ст. МЦД Одинцово». Автобусы этого направления следует от станции МЦД Немчиновка. С полным списком моно ознакомиться по ссылке.

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