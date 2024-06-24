Минтранс Подмосковья назвал столкновения самым частым видом ДТП летом

Всего в первый месяц лета в Московской области зафиксировали 111 столкновений, в которых погибли 19 человек, а 138 получили травмы разной степени тяжести. В ведомстве уточнили, что причиной аварий могут стать невнимательность, неправильный выбор скорости и усталость.

«Собираясь в дальнюю поездку на машине, обязательно выспитесь. Если вы единственный водитель, не пытайтесь преодолеть весь маршрут без остановок. Чем дольше вы за рулем без перерыва, тем ниже концентрация, а риск попасть в ДТП растет», - подчеркнули в Минтрансе.

Жителям Московской области напоминают, что при возникновении ЧС следует незамедлительно звонить по номеру 112.

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