Минтранс Подмосковья назвал список автобусных маршрутов до 4 катков

Первый каток - в парке «Елочка» в Домодедове. До него можно доехать на 15 автобусах, большая часть которых отправляется от ж/д станции Домодедово и метро Домодедовская. В Истре каток находится на площади Дружбы, до которого ходят 18 автобусных маршрутов. Здесь также можно взять в прокат инвентарь и отдохнуть в парке.

В Красногорске каток расположен на стадионе «Зоркий», к которому идут восемь маршрутов, включая № 542, № 827к и № 26. Четвертый каток - в Наташинском парке в Люберцах. Ближайшие остановки: «Наташинские пруды», «Дом культуры Искра» и «Улица Розы Люксембург», где останавливаются 11 автобусов, в том числе № 18к, № 722 и № 16к.

С полным списком маршрутов до катков можно ознакомиться по ссылке.