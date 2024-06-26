Минтранс Подмосковья назвал автобусы, следующие до парка Мира в Коломне

Как пояснили в ведомстве, в список вошли восемь маршрутов. Доехать до парка можно на автобусах с номерами 13, 12, 19а, 6, 1, 34, 17 и № 15.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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