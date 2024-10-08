Минтранс Подмосковья напомнил водителям правила езды во время тумана

В ведомстве порекомендовали по возможности избегать поездок в туман. Если это невозможно, водителям следует соблюдать осторожность и следовать основным правилам.

Перед выездом необходимо убедиться, что фары исправны. Противотуманные фары следует использовать при видимости менее 100 метров и избегать дальнего света, так как он ухудшает обзор. Также важно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и не совершать резких маневров.

В Минтрансе уточнили, что остановку лучше делать на парковке или АЗС, оставив включенными габаритные огни и аварийную сигнализацию. В случае аварии или поломки нужно звонить в 112.

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