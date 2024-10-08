08 октября 2024, 15:46

Минтранс Подмосковья напомнил водителям правила езды во время тумана

Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Осенью часто возникают туманы, и вождение в таких условиях опасно даже для опытных водителей из-за ухудшенной видимости и искаженного восприятия расстояний и скорости. На этом фоне Минтранс Подмосковья напомнил правила безопасной езды.

В ведомстве порекомендовали по возможности избегать поездок в туман. Если это невозможно, водителям следует соблюдать осторожность и следовать основным правилам.

Перед выездом необходимо убедиться, что фары исправны. Противотуманные фары следует использовать при видимости менее 100 метров и избегать дальнего света, так как он ухудшает обзор. Также важно снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и не совершать резких маневров.

В Минтрансе уточнили, что остановку лучше делать на парковке или АЗС, оставив включенными габаритные огни и аварийную сигнализацию. В случае аварии или поломки нужно звонить в 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Машины
08 октября 2024, 15:42
Еще трое сирот в Шатуре получили жилищные сертификаты
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Еще трое ребят в Шатуре смогут въехать в собственные квартиры и начать их обживать. Даниил Воробкало, Степан Родионов и Михаил Сычков получили жилищный сертификат, который вручила заместитель главы администрации Анна Глухова.

Все они являются студентами Шатурского энергетического техникума и уже выбрали себе квартиры в городе, чтобы было удобно добираться до места учебы. Степан Родионов, обучающийся на третьем курсе по специальности «Теплотехник», планирует первым делом завезти мебель в свою однокомнатную квартиру, чтобы создать уютную атмосферу.

Мария Четверкова, начальник Окружного управления социальной защиты населения, отметила, что наличие благоустроенного жилого помещения в собственности является отличным стартом во взрослую жизнь. Каждая квартира была одобрена органами опеки и попечительства, при этом соблюден основной критерий - площадь всех помещений составляет не менее 27 квадратных метров.

Напомним, что дети-сироты имеют право на единовременную социальную выплату за счет средств бюджета Московской области для приобретения благоустроенного жилья в собственность на территории региона. В этом году в городском округе Шатура жилищные сертификаты получат 18 детей-сирот.

До конца года жильем будут обеспечены 22 человека. В конце ноября администрация предоставит еще три квартиры лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет включительно. В декабре будут вручены оставшиеся четыре сертификата.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура Сироты Квартиры
08 октября 2024, 15:42
Бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства провели в парке Реутова
Читайте нас в: Google Новости
В реутовском парке «Фабричный пруд» прошла акция по бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Шесть собак и три кошки получили необходимую прививку, а трем питомцам по просьбе владельцев также установили чипы.

Ветеринарные специалисты из Терветуправления № 5 напоминали владельцам о важности вакцинации как надежного способа защитить домашних животных от бешенства - смертельно опасного заболевания, передающегося через укусы и слюну зараженных животных. Вакцинация является простым и доступным методом профилактики, который может уберечь не только питомцев, но и их хозяев.

Начальник отдела по вопросам ликвидации самовольных недостроенных объектов и экологии администрации Реутова, Надежда Крылова, рассказала участникам мероприятия о действующем в Подмосковье законе об обязательной регистрации домашних животных. Зарегистрировать питомца можно через портал госуслуг, после чего владелец может установить чип.

Стоимость чипирования на выездном приеме составила всего 353 рубля 40 копеек, а сама процедура была бесплатной. Владельцы чипированных животных теперь могут быть спокойны: в случае потери питомца его будет легче найти благодаря установленному чипу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Животные
08 октября 2024, 15:36
Мастер-класс по созданию панно прошел в доме культуры в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Творческое занятие по созданию объемного панно «Маленький принц»  состоялось в доме культуры «Красная Поляна» в Лобне. Участники мастер-класса работали над своими произведениями с интересом и энтузиазмом.

Организаторы мероприятия уверены, что такие акции помогают молодежи проявить креативность и развить художественные навыки, получить новые знания. Работы юных участников мастер-класса будут прекрасными подарками для друзей и родных, а также украшением дома.

В процессе создания панно дети также поговорили о повести Антуана де Сент-Экзюпери, обсудив героев и смысл знаменитого произведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня
08 октября 2024, 15:14
Более 600 жителей Реутова получили ключи от квартир в ЖК «Юбилейный»
Читайте нас в: Google Новости
Строительство 25-этажного 4-секционного жилого комплекса «Юбилейный» на 651 квартиру, начатое в 2017 году застройщиком «СК „ПСТ“», завершено. Летом 2022 года компания была признана банкротом, и проект был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Впоследствии жилой комплекс был передан Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Московской области.

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева строительство удалось завершить. Глава города Реутов Филипп Науменко провел встречу с жителями, чтобы обсудить оставшиеся нерешенными вопросы.

«В ходе достройки выявлялось много технических недоработок. Одна из наиболее существенных касалась индивидуального теплового пункта. Новой компании-застройщику также пришлось переделывать фасад и укреплять подвал. Сейчас все исправлено. В дом подали тепло, система отопления работает в штатном режиме», - отметил Науменко.

Кроме того, Филипп Науменко проверил помещение детского сада на 110 мест, который планируется открыть на первом этаже комплекса. Передача объекта городу должна состояться до конца года. «Постараемся отремонтировать и ввести его в строй как можно быстрее», - заверил глава города.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Реутов

Новости по теме